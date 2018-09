Challenger ATP w Szczecinie. Niespodzianki w ćwierćfinałach

Dwóch zawodników z kwalifikacji i niespełna 18-letni Niemiec zakwalifikowali się do półfinałów challengera Pekao Szczecin Open (korty ziemne, pula nagród 127 tys. euro). W finale debla zagra Polak Karol Drzewiecki.

Największą niespodzianką jest postawa młodego reprezentanta Niemic Rudolfa Mollekera, który w kończącym półfinały meczu pewnie ograł Włocha Roberto Markorę. Dzięki temu zwycięstwu ma szansę zadebiutować w drugiej setce singlowego rankingu ATP. Urodzony na Ukrainie Molleker nie ukrywa, że jego celem jest uzbieranie w tym roku jeszcze tylu punktów, które pozwolą mu na grę w kwalifikacjach Australian Open.

W meczu o awans do finału młody Niemiec zmierzy się ze starszym zaledwie o kilkanaście miesięcy Hiszpanem Alejandro Davidovichem-Fokiną. To triumfator juniorskiego turnieju na Wimbledonie sprzed roku, ale do turnieju głównego w Szczecinie musiał przebijać się przez kwalifikacje.

W drugim półfinale inny triumfator kwalifikacji Facundo Arguello z Argentyny zmierzy się ze swym rodakiem Guido Andreozzim - ostatnim rozstawionym tenisistą, który pozostał w grze. Dla Arguello to już drugi półfinał w Szczecinie. Poprzednio w 2014 r. przegrał z Janem-Lennardem Struffem.

"Znamy się dobrze, jesteśmy przyjaciółmi" - zapowiedział mecz z Andreozzim.

W półfinale debla polsko-słowacka para Karol Drzewiecki i Filip Polasek pokonała rozstawionych z dwójką Romaina Arneodo z Monako i Jonathana Eysserica z Francji 6:4, 3:6, 10:6 i o triumf w turnieju zagrają z Argentyńczykami Guido Andreozzim i Guillermo Duranem.

Wyniki ćwierćfinałów:

Alejandro Davidovich-Fokina (Hiszpania) - Gianluigi Quinzi (Włochy) 7:6 (7:3), 0:6, 6:4 Rudolf Molleker (Niemcy) - Roberto Marcora (Włochy) 6:3, 6:4 Guido Andreozzi (Argentyna, 4) - Aleksej Watutin (Rosja) 7:5, 1:6, 6:1 Facundo Arguello (Argentyna) - Rogerio Dutra Silva (Brazylia) 4:6, 6:3, 6:2.