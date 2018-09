Challenger ATP w Szczecinie: Turniejowa "dwójka" przegrała w drugiej rundzie

Rozstawiony z numerem drugim Roberto Carballes Baena odpadł w drugiej rundzie tenisowego challengera ATP Pekao Szczecin Open (pula nagród 127 tys. euro). Hiszpan przegrał z argentyńskim kwalifikantem Facundo Arguello 6:7 (4-7), 3:6.



25-letni Andaluzyjczyk dzień wcześniej ograł na korcie centralnym swego rodaka, utytułowanego Tommy'ego Robredo. W drugiej rundzie już sobie jednak nie poradził.



Mimo iż pojedynek rozstrzygnięty został w dwóch partiach, to trwał aż dwie godziny i dziewięć minut, a o każdy niemal punkt zawodnicy musieli długo walczyć. Notowany w Top-100 Carballes Baena w porównaniu z wtorkowym meczem popełniał znacznie więcej niewymuszonych błędów. To zdecydowało o zwycięstwie Arguello.



"Był to nasz trzeci mecz przeciwko sobie i do tej pory z nim nie wygrałem. To tym bardziej mnie motywowało" - przyznał Argentyńczyk po zwycięstwie.



Arguello do turnieju głównego przebijał się przez eliminacje, w których dwa mecze kończył po trzech setach. Obecnie jest notowany na 314. miejscu w światowym rankingu, bo na przełomie poprzedniego i obecnego roku miał kontuzję, która na kilka miesięcy wyłączyła go z gry. Cztery lata temu w Szczecinie dotarł do półfinału. Teraz o ponowną grę na tym etapie zmierzy się z Brazylijczykiem Rogerio Dutrą Silvą, który wyeliminował Włocha Simone Bolellego (nr 8.).



W czwartek dokończona zostanie druga runda szczecińskiego turnieju. W singlu reprezentanci Polski już zostali wyeliminowani.



Wyniki środowych meczów 2. rundy: