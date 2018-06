Challenger Poznań Open: Kamil Majchrzak i Michał Dembek odpadli w pierwszej rundzie

Michał Dembek i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie tenisowego challengera Poznań Open (pula nagród 64 tys. euro). Jedynym Polakiem, który pozostał w turnieju jest Hubert Hurkacz. W czwartek zagra on z Włochem Matteo Donatim o awans do ćwierćfinału.

Dembek sklasyfikowany na 487. pozycji rankingu ATP w samo południe zmierzył się z Włochem Matteo Donatim (236. miejsce). Pojedynek rozpoczął się po myśli 20-letniego warszawianina, który dwukrotnie przełamał podanie rywala i prowadził 3:0. Włoch przebudził się i błyskawicznie odrobił straty. Przy stanie 6:5 miał piłki setowe, ale Polak doprowadził do tie-breaka, którego ostatecznie przegrał 4:7.



W drugim secie Włoch był dokładniejszy, popełniał mniej błędów i po niespełna półtorej godziny zakończył pojedynek.



"Początek był, faktycznie, świetny w moim wykonaniu. Wiedziałem też, że ciężko będzie mi tak grać przez cały mecz, bo trafiałem praktycznie wszystko. Potem niepotrzebnie wdawałem się w zbyt długie wymiany, zbyt długo grałem w defensywie i +siadłem+ fizycznie, miałem kryzys przez kilka gemów. Na pewno dla mnie to kolejne doświadczenie, ale też zdarzało mi się wielokrotnie grać z wyżej notowanymi zawodnikami. To są też ludzie i można z nimi wygrać" - przyznał po meczu Dembek.



Donati będzie rywalem Hurkacza, a pojedynek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, rozegrany zostanie w czwartek ok. godz. 18.



"Hubert jest w takim +gazie+ po Roland Garros, że jestem przekonany, że sobie poradzi. I to nie tylko jutro, ale przez cały tydzień i ma szansę wygrać ten turniej, czego mu życzę" - podkreślił Dembek.



Na pierwszej rundzie udział w turnieju w singlu zakończył Kamil Majchrzak, który przegrał z kwalifikantem Niemcem Jeremy Jahnem 3:6, 6:2, 0:6. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego nie ukrywał rozczarowania swoją postawą w decydującej partii.



"W trzecim secie nie przypilnowałem pierwszego gema, a potem on się nakręcił i mnie całkowicie zdominował. Nie mogłem się odbudować i na dodatek zaczęło Niemcowi sprzyjać szczęście. Dałem się przełamać, zrobiłem kilka błędów i potoczyło się to nie w tę stronę, co trzeba. To jest tenis i trzeba wygrywać najważniejsze punkty. A tego właśnie mi dzisiaj zabrakło" - ocenił swój występ Majchrzak, który w rankingu ATP zajmuje 189. miejsce, jedno niżej niż Hurkacz.



Wyniki meczów I rundy z udziałem Polaków: