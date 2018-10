Dajana Jastremska po triumfie w Hongkongu: Chciałabym zostać tu całą noc

Nie miała czasu Dajana Jastremska na świętowanie pierwszego tytułu w karierze. - Zaraz mam samolot - mówiła z uśmiechem na ceremonii rozdania nagród 18-letnia Ukrainka, która w niedzielnym finale w Hongkongu rozgromiła faworytkę miejscowych Qiang Wang 6:2, 6:1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Świątek wywalczyła złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Wideo Eurosport

Jastremska zaliczyła w Hongkongu perfekcyjny tydzień. Przez cały turniej nie straciła seta, a w meczu o tytuł nie dała najmniejszych szans 24. na świecie reprezentantce Chin. Hong Kong Tennis Open zapamięta na długo, bowiem aż do niedzieli nie miała na koncie żadnego występu w finale turnieju rangi WTA Tour. Radości nie było końca.

Reklama

- Dziękuję wszystkim kibicom, którzy tak mnie wspierali przez cały tydzień. Bardzo mi się tu podobało. Nie wiem, jak opisać te emocje. Po prostu chciałabym tu zostać całą noc. Zrobiłabym to, ale zaraz mam samolot, więc nie mam czasu, dlatego po prostu wielkie dzięki dla was - zwróciła się do kibiców z szerokim uśmiechem.

W czasie gdy Dajana Jastremska walczyła w Hongkongu o pierwszy tytuł w karierze, w Luksemburgu trwało losowanie drabinki jej kolejnego turnieju. W Luxembourg Open Ukrainka wystąpi na podstawie specjalnej przepustki special exempt przewidzianej dla tenisistek, które osiągnęły znaczący sukces w poprzednim tygodniu. W 1. rundzie tego turnieju 18-letnia tenisistka spotka się z doświadczoną Kirsten Flipkens.