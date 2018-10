Daniił Miedwiediew i Karen Chaczanow w półfinale turnieju ATP w Moskwie

Dwóch rozstawionych tenisistów rosyjskich - Daniił Miedwiediew (nr 2) i Karen Chaczanow (nr 3) - zmierzy się w półfinale turnieju tenisowego ATP w Moskwie. W drugim meczu o awans do finału zagrają Francuz Adrian Mannarino i Włoch Andreas Seppi.

W ćwierćfinałach tylko Miedwiediew musiał rozegrać trzy sety. Zwycięzca niedawnego turnieju w Tokio pokonał Litwina Ricardasa Berankisa 6:2, 1:6, 6:4.

W stolicy Rosji w deblu startował Marcin Matkowski razem z Amerykaninem Nicholasem Monroe. W pierwszej rundzie przegrali z Chaczanowem i Andriejem Rublowem 4:6, 5:7.

Wyniki ćwierćfinałów:

Adrian Mannarino (Francja) - Jegor Gierasimow (Białoruś) 7:6 (7-3), 6:3

Andreas Seppi (Włochy) - Filip Krajinovic (Serbia, 4) 6:4, 7:6 (7-2)

Karen Chaczanow (Rosja, 3) - Mirza Basic (Bośnia i Hercegowina) 6:2, 7:6 (7-5)

Daniił Miedwiediew (Rosja, 2) - Ricardas Berankis (Litwa) 6:2, 1:6, 6:4