Del Potro: Jestem przekonany, że mogę wygrać ten turniej

Dla argentyńskiego zawodnika to był trudny mecz. Juan Martin del Potro w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells pokonał doświadczonego Niemca Philippa Kohlschreibera. Argentyńczyk, po ponad dwóch godzinach, wygrał 3:6, 6:3, 6:4. - Po pierwszym secie znalazłem sposób na ten mecz – powiedział 29-letni tenisista z Tandil.

Pojedynek utytułowanych zawodników od początku był ciekawy i zacięty. Del Potro miał duże problemy, ale tak naprawdę tylko w pierwszym secie. Potem prezentował się lepiej. Widać było, że bardzo zależy mu na zwycięstwie. Na początku trzeciej partii nie wykorzystał kilku szans na przełamanie. Ze złości zniszczył rakietę. To jednak nie wyprowadziło go z równowagi.

- To nie był łatwy mecz i wszyscy to widzieli. Czekałem jednak na swoją szansę i moment, kiedy znajdę odpowiedni rytm. Udało mi się to po pierwszym secie. Po przegranej odsłonie moja gra na pewno się poprawiła. Znalazłem sposób na returnowanie. Byłem z każdą kolejną akcją bardziej agresywny w uderzeniach bekhendem. Zagrywałem blisko linii końcowej. Myślę, że to był klucz, który odmienił przebieg tego starcia - powiedział del Potro.

Argentyński zawodnik po raz trzeci zagra w półfinale BNP Paribas Open. Ostatnio występował tam w 2013 roku. Potem przegrał w finale z Rafaelem Nadalem z Hiszpanii.

Teraz przeciwnikiem Del Potro będzie równie mocno serwujący Milos Raonić z Kanady. To będzie czwarty pojedynek obu panów. Na razie 2:1 prowadzi zawodnik z Ameryki Południowej.

- Wiem, że Milos jest człowiekiem, który spokojnie wygrać ten turniej. Także Roger Federer i Borna Corić prezentują się dobrze. Wszystko może się zdarzyć. Jestem zdeterminowany, aby po raz pierwszy zwyciężyć w tej imprezie. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Patrzę na to optymistycznie - dodał del Potro.

