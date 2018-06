Deszcz storpedował ćwierćfinały Rolanda Garrosa

Z powodu opadów atmosferycznych organizatorzy Rolanda Garrosa zostali zmuszeni do przerwania ćwierćfinałów turnieju mężczyzn. Takiego obrotu spraw najbardziej żałować będzie Diego Schwartzman, który niespodziewanie postawił się Rafaelowi Nadalowi. Marin Clilić i Juan Martin Del Potro nie dokończyli nawet pierwszego seta.

W powszechnej opinii Rafael Nadal miał pokonać Diego Schwartzmana bez większych kłopotów.

- Nadal ma znacznie szerszy wachlarz zagrań. W dodatku Schwartzman nie dysponuje mocnym serwisem – stwierdził w programie Game, Schett & Mats Alex Corretja.

Gra wyglądała jednak zgoła inaczej. Argentyńczyk miał breakpointy już w pierwszych gemach serwisowych Nadala, ale wtedy jeszcze żadnego nie wykorzystał. Za to sam pewnie wygrywał gemy przy swoim podaniu.

Przy stanie 4:4 sensacyjnie przełamał Hiszpana, wychodząc na prowadzenie 5:4. Faworytowi doskwierał ból dłoni spowodowany odciskami, wezwał więc pomoc medyczną. Już po chwili wrócił na kort. Wtedy zobaczyliśmy prawdziwa huśtawkę nastrojów i emocji. Najpierw Schwartzman miał dwie piłki setowe. Zamiast zakończyć partię, przestał trafiać pierwszym serwisem. Po chwili Nadal mógł wyrównać stan gry. Jednak Argentyńczyk wygrał dwie kolejne piłki i znów zagrywał piłkę setową. Po wyrównanej wymianie posłał kapitalnie piłkę pod linię końcową, której nawet Nadal nie miał szans obronić. Ostatecznie wygrał 6:4. Pierwszy set trwał ponad godzinę.

W drugiej partii Nadal dał się przełamać już przy stanie 1:1, mimo że w gemie prowadził 40/15. Z czasem zawodnikom coraz mocniej dawał się we znaki padający deszcz. W takich warunkach to Nadal poradził sobie lepiej i szybko odrobił straty, doprowadzając do wyniku 2:2. Wcale nie zakończyło to jednak zwrotów akcji. Już po chwili to Schwartzman ponownie przełamał serwis Hiszpana, wychodząc na prowadzenie 3:2. Wtedy z powodu natężających się opadów gra została przerwana.

Po około godzinie obaj zawodnicy wrócili na kort. Przerwa w grze ewidentnie pomogła Nadalowi. Doświadczony zawodnik wyszedł na kort pełen energii i po wyrównanej walce przełamał serwis rywala, doprowadzając do stanu 3:3. Po chwili utytułowany Hiszpan już rządził i dzielił na korcie. Z 15 kolejnych piłek wygrał 13. Jednak wtedy znów wzmógł się deszcz. Przy serwisie Hiszpana i jego prowadzeniu 5:3, 30:15 mecz został przerwany.

W tym samym czasie na korcie Suzanne Lenglen Cilić i Del Potro szli łeb w łeb, wygrywając gemy przy swoim serwisie. Przy stanie 4:4 po raz pierwszy w tym meczu pojawiły się możliwości przełamania. Breakpointy miał Argentyńczyk, ale dwa z trzech Chorwat obronił asem i ostatecznie wygrał gema. Wtedy gra została na chwilę przerwana przez opady deszczu. Po kilku minutach zawodnicy wrócili na kort, ale dalej nie było przełamań. W efekcie doszło do tie-breaka, w którym gra została przerwana z powodu opadów przy stanie 5-5.

Wyniki ćwierćfinałów Rolanda Garrosa:



Rafael Nadal (1) – Diego Shwarzman (11) 4:6, 5:3 (30/15) mecz przerwany



Marin Cilić (3) – Juan Martin Del Potro (7) 6:6 (5-5) mecz przerwany