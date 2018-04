Djoković w Barcelonie po raz pierwszy od 12 lat

Dotychczas Novak Djoković omijał Barcelonę szerokim łukiem, ale tym razem się skusił i w przyszłym tygodniu po 12 latach przerwy weźmie udział w Barcelona Open Banc Sabadel.

Zdjęcie Novak Djoković podczas turnieju ATP Monte Carlo 2018. /Getty Images

- Czuję, że z każdym dniem jestem lepszy. W Monako rozegrałem trzy mecze, a niczego sobie po tym występie nie obiecywałem powiedział były numer 1 Novak Djoković, który w końcu zaczął czerpać radość z gry.

W tym sezonie wracający po kontuzji Serb rozegrał dopiero cztery turnieje. W Australian Open odpadł w 4. rundzie, ale już w Indian Wells i Miami po pierwszych meczach. Odrodził się dopiero w Monako, odpadając w 3. rundzie po wyrównanym pojedynku z Dominikiem Thiemem.

- Grałem bez bólu łokcia, co jest bardzo ważne. W boksie z powrotem miałem Mariana Vajdę. Tak więc działy się same dobre rzeczy. Liczę na to, że szybko nabiorę dużo pewności siebie, co pomoże mi wejść na oczekiwany poziom - podkreślił Novak Djoković.

Występ w Monte Carlo Masters okazał się na tyle pozytywny, że Djoković postanowił pójść za ciosem i w przyszłym tygodnie wystartować w Barcelonie. W stolicy Katalonii "Nole" widziany był ostatnio w 2006 roku, kiedy odpadł w 1. rundzie. Miał wtedy 19 lat.