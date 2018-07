Dlaczego Novak Djoković je trawę na Wimbledonie?

Świat tenisa nawykami stoi, ale w tym jednym Novak Djoković chyba nie ma naśladowców. Serbski tenisista uwielbia jeść... wimbledońską trawę. Rytuał zarezerwowany jest jednak na specjalną okazję.

Zdjęcie Novak Djoković /SID

- Jest to znak, że doszedłem do finału i zdobyłem tytuł - wyjaśnił serbski tenisista. - To taka moja mała tradycja. Zrobiłem to trzy razy, po tym jak wygrałem ten wspaniały turniej - podkreślił "Nole", dla którego Wimbledon od dziecka był najważniejszy.

- Zawsze marzyłem o wygraniu Wimbledonu. Kiedy miałem siedem, osiem lat, konstruowałem małe wimbledońskie puchary. Wznosiłem te puchary przed lustrem, wyobrażając sobie, że jestem mistrzem Wimbeldonu. To zawsze było jedno z moich największych marzeń - wyjaśnił.

- Mówiłem sobie, że jeśli kiedyś dopnę tego celu, zjem trawę. Nawet nie wiem, dlaczego wymyśliłem coś takiego. Ale kiedy spróbowałem tej trawy po raz pierwszy, był to najsłodszy deser, jakiego kiedykolwiek spróbowałem. Mam nadzieję, że będzie dane mi go skosztować jeszcze raz, nim zakończę karierę - podkreślił Novak Djoković.

W dwóch pierwszych meczach w tym roku Serb nie stracił seta. W hitowo zapowiadającym się pojedynku 3. rundy Novak Djoković zmierzy się w sobotę z Kyle'em Edmundem.