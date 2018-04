Dominic Thiem sensacyjnie ograny przez 19-latka na turnieju ATP w Barcelonie

Zimny prysznic rozstawionego z trójką Dominica Thiema w stolicy Katalonii. W ćwierćfinale Barcelona Open 24-letni Austriak sensacyjnie przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem 3:6, 2:6.

Thiem dobrze wszedł w sezon na kortach ziemnych. W Monte Carlo doszedł do ćwierćfinału, w którym uległ dopiero będącemu poza zasięgiem na tej nawierzchni Rafaelowi Nadalowi. Początek turnieju w Barcelonie też miał obiecujący. W pierwszych dwóch meczach nie stracił seta. W ćwierćfinale zwycięski marsz Thiema został zatrzymany przez Tsitsipasa, z którym austriacki tenisista w tym sezonie wygrał oba poprzednie mecze.

Rozgrywali je jednak na kortach twardych. Tsitsipas ugrał w nich jednego seta. Tym razem, na ziemi, karty rozdawał 19-letni Grek, choć pierwsze minuty należały do turniejowej trójki.

Młodszy o pięć lat Grek pokazał w piątek tenisową dojrzałość. Przegrywał 1:3, ale wygrał pięć kolejnych gemów, dwukrotnie przełamując Thiema. W drugim secie Tsitsipas grał swoje i kontynuował dzieło zniszczenia jednego z faworytów do triumfu w Barcelonie. Do zwycięstwa w tej partii, a zarazem całym meczu, znów potrzebne były dwa przełamania. Tsitsipas napoczął rywala na 3:2, po czym poprawił na 5:3. Wygrał 15 ostatnich piłek, co na tym poziomie jest imponującym wynikiem.

Zdjęcie Stefanos Tsitsipas / Getty Images

Ocierający się o top 50 Tsitsipas odprawił numer 3 w turnieju, a w sobotę za rywala może mieć rozstawionego z dwójką Grigora Dimitrova. Bułgara czeka najpierw pojedynek z Pablo Carreno-Bustą.