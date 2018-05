Elina Switolina zdradza bardzo przykre fakty z życia

Czwarta zawodniczka światowego rankingu jest jedną z faworytek rozpoczynającego się w niedzielę French Open. Elina Switolina zaczęła grać w tenisa w wieku pięć lat. – Zrobiłam to dlatego, bo chciałam zwrócić uwagę rodziców Olena i Michaiło, którzy skupiali się tylko na moim bracie – powiedziała 24-letnia zawodniczka.

Switolina ostatnio prezentuje znakomitą formę na nawierzchni ziemnej. W zeszłym tygodniu triumfowała w presfiżowym turnieju w Rzymie. Teraz opowiedziała o początkach przygody z tenisem.

- Mój dziewięć lat starszy brat Julian grał w tenisa i cała uwaga rodziców skupiała się właśnie na nim. Właśnie dlatego zaczęłam uprawiać ten sport. Dla mnie od początku było niezwykle ważne, aby prezentować się bardzo dobrze. W ten sposób mogłam być bardziej zauważana przez rodziców – powiedziała w dość smutnych słowach Switolina.

- Oni byli bardzo blisko związani z tenisem. Podróżowali z bratem. Tak więc tylko grając mogłam być bliżej nich. To mnie naprawdę motywowało i zostałam najlepsza w mojej grupie. Oczywiście moim celem jest to, aby być pierwszą na świecie. Na Ukrainie bycie najlepszą jest naprawdę dużą sprawą, bo wielu ludzi to zauważa. Jest to nawet ważniejszą sprawą niż wygranie imprezy wielkoszlemowej. Ja mam nadzieję, że teraz zaprezentuje się bardzo dobrze podczas French Open – dodała Switolina.

W pierwszej rundzie zmierzy się z Ajlą Tomljanović z Australii.

