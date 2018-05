Ernests Gulbis zagrał w eliminacjach Rolanda Garrosa

We wtorek Ernests Gulbis rozegrał swój pierwszy od 11 lat mecz w eliminacjach Rolanda Garrosa. 29-letni Łotysz, w przeszłości 10. tenisista rankingu ATP, pokonał w nim weterana Stephane'a Roberta 7:5, 6:4. Relacje na żywo z kwalifikacji w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Player.

Przed dekadą Gulbis dotarł w Paryżu do ćwierćfinału, a w 2014 roku znalazł się nawet w półfinale. Teraz jednak Łotysz zajmuje 162. miejsce na świecie.

We wtorkowym meczu w pierwszej partii musiał bronić aż trzech piłek setowych, ale drugą rozpoczął już od pewnego prowadzenia 4:0. 38-letni rywal miał co prawda szanse na doprowadzenie do remisu 5:5, ale ich nie wykorzystał.

- Dobrze zagrałem w końcówce pierwszego i na początku drugiego seta. Nie jestem zadowolony z tego, że pozwoliłem mu na powrót do meczu. Muszę szybciej kończyć spotkania, bo rywale stają się mocniejsi i na takie błędy nie można sobie pozwalać – stwierdził Gulbis.

- Byłem trochę zdenerwowany. Chciałbym dostać się do drabinki głównej. Gdy wychodzisz na kort w kwalifikacjach, czujesz się jak w turnieju głównym, ale wszystko poza kortem jest inne. Samochód zatrzymuje się w innym miejscu, a do niektórych stref nie masz dostępu. Ważne jednak jest to, że gry wstępne rozgrywane są na tych samych kortach, a nie jak podczas Wimbledonu, w zupełnie innym klubie – przyznał Gulbis.

