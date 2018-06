Eugenie Bouchard chyba wraca na dobrą ścieżkę

Przed czterema laty była objawieniem Wimbledonu. Potem Kanadyjka miała mnóstwo problemów, także ze zdrowiem. W czwartek Eugenie Bouchard pokonała Mariana Duque-Marino 6:3, 6:2 i zapewniła sobie udział w wielkoszlemowej imprezie na kortach All England Clubu.

W 2012 roku Bouchard wygrała juniorski Wimbledon. Potem jej kariera rozwijała się modelowo. Kanadyjka prezentowała się coraz lepiej. Dwa lata potem później była w finale seniorskiego turnieju w Londynie. W pewnym momencie zajmowała nawet piąte miejsce w światowym rankingu.

Miała wtedy 20 lat i wydawało się, że przyszłość będzie należała właśnie do niej. Nic z tego. Nieco ponad rok później miała wypadek w szatni podczas US Open. Doznała wstrząsu mózgu i długo nie grała. To zdecydowanie wpłynęło na jej dyspozycję. Choć od zdarzenia minęły już prawie trzy lata, Kanadyjka ponoć nadal odczuwa dolegliwości związane z tamtym zdarzeniem.

W każdym razie, teraz próbuje wrócić na dobre tory. Dwa tygodnie temu nie udało jej się przejść przez kwalifikacje do turnieju WTA w Birmingham, ale w obecnym spisała się o wiele lepiej w walce o główną drabinkę Wimbledonu.

W kwalifikacjach rozgrywanych jak zwykle w Roehampton pokonała najpierw Lin Zhu z Chin, a potem Czeszka Karolinę Muchovą.

W czwartek w ostatnim pojedynku o awans zmierzyła się z Marianą Duque-Marino. 191. obecnie na świecie Bouchard potwierdziła, że przypomniała sobie, jak zwyciężą się na trawie. Notowana prawie 100 miejsc wyżej Kolumbijka nie miała wiele do powiedzenia. Przegrała w 77 minut 3:6, 2:6. Warto dodać, że „Genie” ani razu nie straciła podania.

W zeszłym roku Bouchard odpadła w pierwszym spotkaniu turnieju głównej.