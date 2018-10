Fabio Fognini był kontuzjowany przez pół minuty

Niecodzienne obrazki w Pekinie. Serwując na zwycięstwo w ćwierćfinale China Open z Martonem Fucsovicsem, Fabio Fognini skręcił kostkę i z bólu aż przysiadł na krzesełku liniowego. Na kort został wezwany lekarz, ale bez jego pomocy włoski tenisista nagle ozdrowiał i dokończył spotkanie, wygrywając 6:4, 6:4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fabio Fognini połamał rakietę. Wideo Eurosport

- Wiedziałem, że będzie ciężki mecz. Popełniłem trochę błędów z końcowej linii, których mogłem uniknąć, ale nie ma to znaczenia, bo jestem w półfinale. Bardzo się z tego cieszę - powiedział Fabio Fognini, któremu awans do półfinału zabrał półtorej godziny.

Reklama

W ostatnim gemie kibice Fogniniego na chwilę zamarli, kiedy po pierwszej piłce włoski tenisista nagle zaczął utykać i na chwilę przerwał spotkanie.

- Nie wiem do końca, co się stało. Ciężko to wytłumaczyć. Po pierwszej piłce w gemie wydawało mi się, że skręciłem kostkę. Przez dwie-trzy sekundy poczułem niesamowity ból, już chciałem płakać, ale nagle puściło - relacjonował Fabio Fognini.

Włoch poprosił o lekarza, ale ostatecznie wrócił do gry, nim doktor pojawił się na korcie. Po kilku piłkach Fogniniemu udało się bez większych problemów dokończyć spotkanie.

- Teraz czuję się dobrze. Na pewno jestem trochę zmęczony, bo przez ostatnie dwa tygodnie rozegrałem mnóstwo meczów w Azji. Z drugiej strony cieszę się, że wygrywam kolejne mecze - stwierdził Fabio Fognini, który w półfinale zagra z Juanem Martinem Del Potro.