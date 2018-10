Fed Cup: Czeszki w najsilniejszym składzie w finale

Najlepsze obecnie czeskie singlistki Petra Kvitova i Karolina Pliskova oraz deblistki Katerina Siniakova i Barbora Strycova będą reprezentować kraj w finale tenisowego Pucharu Federacji 10-11 listopada. Amerykanki mają się zaprezentować bez czołowych zawodniczek.

Zdjęcie Karolina Pliskova /AFP

Skład Czeszek ogłosił w środę kapitan Petr Pala. Z informacji agencji CTK wynika, że jego odpowiedniczka w ekipie USA Kathy Rinaldi powołała na mecz w Pradze Danielle Collins, Sofię Kenin, Alison Riske i mającą czeskie korzenie Nicole Melichar. Nie ma jednak na razie oficjalnego potwierdzenia strony amerykańskiej.

Reklama

Kvitova zajmuje siódme miejsce w światowym rankingu, Pliskova sklasyfikowana jest tuż za nią. Z kolei najwyższą pozycję spośród wymienionych Amerykanek zajmuje Collins - 35., a Kenin jest na 48. miejscu.

Czeszki (wcześniej jako reprezentantki Czechosłowacji) triumfowały w Fed Cup dziesięciokrotnie, m.in. trzy razy z rzędu w latach 2014-16. Amerykanki zwyciężyły w 18 edycjach tych rozgrywek i są pod tym względem rekordzistkami. W 12 meczach pomiędzy tymi zespołami w Pucharze Federacji reprezentacja USA odniosła 10 zwycięstw.

Pala nie krył, że zaskoczyły go doniesienia o składzie rywalek.

"Jeśli to prawda, to dla mnie byłyby to zaskakujące nominacje, prawdę mówiąc. Dotychczas nie wyobrażałem sobie, że może nie przyjechać Sloane Stephens czy Madison Keys" - przyznał kapitan Czeszek.

W półfinałach jego podopieczne wygrały w Stuttgarcie z Niemkami 4:1, natomiast Amerykanki okazały się lepsze od Francuzek w Aix-en-Province - 3:1.