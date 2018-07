Federer miał siedem testów antydopingowych w miesiącu

Jest uważany za najlepszego tenisistę w historii, ale nie może liczyć na pobłażliwe traktowanie. Roger Federer jest bardzo często kontrolowany przez przedstawicieli WADA, międzynarodowej organizacji walczącej z dopingiem w sporcie. Amerykanie mają po pięć testów rocznie, a Szwajcar siedem w ostatnim miesiącu. - To jest dla mnie trochę uciążliwe - przyznał 36-latek.

- Miałem ostatnio testy krwi i moczu. Po dwa w Stuttgarcie i Halle. Potem w wiosce, w której mieszkam w Szwajcarii. Tam również przebywa na co dzień tester z WADA. To dla niego bardzo wygodne, bardzo. Jeśli się nudzi w domu, to prawdopodobnie mówi sobie: pozwólcie mi wpaść do Rogera, zobaczę czy się dobrze bawi. W sumie cała procedura zajmuje jednak 10 minut. Wszystko jedno - powiedział Federer.

- Jestem poddawany testom całkiem często, zdarza się to także poza turniejami. Wiele razy wspominałem, że w Dubaju praktycznie w ogóle nie byłem badany. To było trochę rozczarowujące. Na 15 lat startów tam miałem chyba jeden test - nieco ironizował.

- Myślę, że to wszystko zależy od miejsca, gdzie spędzasz czas. Może jest to część ich pracy, której zbyt nie lubię. Niekonsekwencja w lokalizacjach, w których odbywają się badania. Rozumiem, że to może być związane z budżetem WADA. Chodzi mi na przykład o latanie do kogoś na jeden test. To jednak nie powinno być wymówką. Dlatego też uważam, że potrzebne są większe pieniądze na walkę z dopingiem. Mam nadzieję, że to się stanie. Nigdy nie będzie wystarczająco dużo testów. Ważne jest to, że pracownicy WADA są profesjonalistami. Wiedzą, co mają robić, traktują nas jak ludzi, a nie jak przestępców. Znakomicie to wszystko rozumiem, ale czasem po prostu jest to frustrujące. Także dla mnie - dodawał 20-krotny mistrz wielkoszlemowy.

W poniedziałek Federer, bez trudu w niespełna półtorej godziny, w pierwszej rundzie Wimbledonu pokonał Serba Duszana Lajovicia.



Zdjęcie Roger Federer / SID