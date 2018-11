Finały ATP: Djoković nie może doczekać się meczu ze Zverevem

43. mecz w wielkich finałach ATP okazał się dla serbskiego tenisisty bardzo udany. Novak Djokobić na inaugurację tegorocznych zmagań w Londynie bez trudu pokonał Amerykanina Johna Isnera 6:4, 6:3. Lider światowego rankingu tym samym rozpoczął walkę o szósty tytuł w imprezie dla najlepszych tenisistów sezonu.

- To, że mam pewność pozostania numerem jeden koniec roku. Dobrze przygotowałem się do tego meczu i wykonałem wszystko tak, jak trzeba. Oczywiście nie czułem wielkiej presji, ale to fajne, gdy nie było odpowiedniej presji – powiedział Novak Djoković. Spotkanie trwało tylko nieco ponad 70 minut. Serb znakomicie reagował na niezwykle mocne serwisy Isnera.

- On jest najlepszym zawodnikiem returnującym, z którym się mierzyłem w życiu. Mówiłem już to wielokrotnie. Jest naprawdę świetnym tenisistą - mówił Amerykanin.

Kolejnym przeciwnikiem Djokovicia będzie Alexander Zverev, który w poniedziałek także rozpoczął zmagania od zwycięstwa. Niemiec pokonał Chorwata Marina Czilicia po dwóch zaciętych setach.

- Czuję się dobrze fizycznie i mentalnie. Nie mogę się doczekać tego meczu. Dobrą sprawą w tym turnieju jest to, że między pojedynkami jest dzień przerwy i masz zagwarantowane trzy spotkania w grupie. Naturalnie postawiłem siebie w dobrej pozycji po wygraniu na inaugurację. Bez wątpienia starcie ze Zverevem będzie wspaniałe – dodał Djoković.