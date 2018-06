Fręch i Hurkacz: Najbliższy cel - zagościć na stałe w Wielkim Szlemie

Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przyznają, że dotarcie do drugiej rundy Rolanda Garrosa dodało im pewności siebie. - Teraz celem jest miejsce w głównej drabince Wielkiego Szlema bez eliminacji i zagoszczenie tam na stałe - powiedzieli PAP tenisiści.

Zarówno Fręch, jak i Hurkacz do zasadniczej części paryskiego turnieju dostali się z trzystopniowych kwalifikacji. W przypadku wrocławianina był to także debiut w głównej drabince zawodów tej rangi. Łodzianka zaliczyła go w styczniu, gdy zatrzymała się na pierwszej rundzie Australian Open. Hurkacz w Melbourne nie przeszedł eliminacji.

- W Australii to był mój pierwszy turniej wielkoszlemowy, zupełna nowość. Teraz w Paryżu już wiedziałam, co i jak, więc nie był to dla mnie aż tak wielki stres. Mam nadzieję, że zachowam statystykę stuprocentowej skuteczności w kwalifikacjach imprez tej rangi - zaznaczyła ze śmiechem Fręch.

Hurkacz przyznał, że w styczniu nie był w optymalnej formie fizycznej, co miało wpływ na jego grę w Melbourne.

- Poza tym teraz miałem dodatkowe doświadczenie z kilkunastu turniejów, które rozegrałem w ostatnich kilku miesiącach. Staram się je wykorzystywać - zwrócił uwagę.

On i Fręch mają więcej wspólnego niż to, że niedawno na kortach im. Rolanda Garrosa po raz pierwszy w karierze wygrali mecz w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań. Oboje urodzili się w 1997 roku i w drugiej rundzie Rolanda Garrosa przyszło im się zmierzyć ze znacznie wyżej notowanymi rywalami, którzy mają na koncie triumf w US Open. Hurkacz walczył z rozstawionym z "trójką" Chorwatem Marinem Cziliciem, triumfatorem zawodów w Nowym Jorku sprzed czterech lat. Fręch grała z Amerykanką Sloane Stephens, która na Flushing Meadows triumfowała rok temu. Oboje ambitnie walczyli z faworytami, ale sensacji nie byli w stanie sprawić.

- Zawsze gdzieś tam w środku odczuwa się stres, zwłaszcza kiedy gra się przeciwko tak utytułowanej przeciwniczce. Za bardzo dążyłam do perfekcjonizmu w tym meczu, za dużo od siebie wymagałam. To ja byłam stroną, która próbowała zagrać wszystko dokładnie co do centymetra w kort, tak żeby skończyć akcję, a to nie było wcale łatwe. Ona ze swoim doświadczeniem już niejeden taki mecz rozegrała i myślę, że wygrała ze mną przede wszystkim spokojem - wspominała Fręch.

Dodatkowe emocje towarzyszyły Hurkaczowi, którego pojedynek z Czilicem toczył się na korcie centralnym.

- To niesamowite przeżycie - grać na korcie, na którym odbywa się finał Wielkiego Szlema. I to z Czilicem. Bardzo dziękuję rodzicom i trenerowi, którzy mnie do tego doprowadzili. Wiem, co Marin osiągnął, ale wyszedłem na kort po to, żeby go pokonać i na tym starałem się skupić. Czy pod koniec meczu byłem zmęczony? Miałem jeszcze dużo siły do dalszej walki. Zabrakło wygrania kilku punktów tak naprawdę, by czwarty set zakończył się na moją korzyść, a w piątym nie wiadomo, co mogłoby się wydarzyć. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski i cały czas patrzeć do przodu - podsumował.

Oboje są zadowoleni ze swojego startu i zapewniają, że występ w Paryżu to dla nich ogromne doświadczenie, które będą starali się wykorzystać w przyszłości. Łodzianka przyznała, że dał jej on także odpowiedź, nad czym musi najbardziej pracować.

- Przede wszystkim chodzi o siłę fizyczną. To kwestia wieloletniej, systematycznej pracy nad pewnymi elementami. Mam też nadzieję, że w kolejnym takim meczu stres i przeżywanie spotkania będą już mniejsze, a to przełoży się na wyniki - dodała.

Jej trener Andrzej Kobierski także ocenił, że jego podopieczna, by dorównać rywalkom z czołówki musi się jeszcze wzmocnić.

- Tenisowo nie było przepaści. Granie takiego meczu ze Stephens to więcej niż wygranie turnieju ITF. Dzięki temu spotkaniu Magda wie, że wcale nie jest daleko od czołówki. Grała równe wymiany z Amerykanką. Jeszce trochę siłowo odstaje, ale to nadrobimy - zapewnił.

Zawodnik z Wrocławia przyznał, że dobry wynik w Rolandzie Garrosie dodał mu pewności siebie.

- Był to fajny turniej w moim wykonaniu, choć na pewno chciałbym zostać na nim jeszcze dłużej. Jeszcze bardziej mnie to zmobilizowało, bo widzę, że mój poziom gry zbliża się do czołówki. Muszę pracować i się poprawiać, by zagościć w niej na stałe - zadeklarował.

Jak dodał, pewien przełom, który dodał mu wiary we własne możliwości, nastąpił pod koniec poprzedniego sezonu.

- W połowie października byłem 410. w rankingu i dzięki kilku dobrym turniejom udało mi się zakwalifikować do eliminacji Australian Open, co bardzo mnie ucieszyło. Popchnęło mnie to do przodu - wspominał.

Hurkacz przed przystąpieniem do paryskiego turnieju był 188. na światowej liście. W poniedziałek powinien awansować o ok. 40 miejsc. Fręch jest obecnie 136. w rankingu WTA, a w kolejnym notowaniu ma być 118. Oboje chcieliby jak najszybciej zapewnić sobie prawo gry w Wielkim Szlemie bez udziału w kwalifikacjach.

- Cel, jaki postawiłam sobie ze swoim sztabem na ten rok, to wejście do Top100. Jeśli się uda, to będziemy zadowoleni i wtedy postawimy sobie kolejny, wyższy cel. Już jest niedaleko. Priorytetem jest teraz załapanie się do głównej drabinki US Open bez eliminacji. Myślę, że jestem w stanie to osiągnąć - oceniła.

Wrocławianin jakiś czas temu wspominał, że celuje w najbliższej przyszłości w czołową "50".

- Teraz zrobię krok do przodu, awans do "100" byłby kolejnym, potem "50", a później może jeszcze wyżej. Super, gdyby udało się dotrzeć do Top50 w tym sezonie, nigdy nie wiadomo. Gdyby mi na Wimbledonie poszło jeszcze lepiej niż w Paryżu, to mógłbym się znaleźć już wtedy w tym gronie. Może zajmie mi to rok albo dwa lata, a może kilka miesięcy. Będę walczyć w każdym turnieju i mam nadzieje, że to osiągnę - podkreślił.

Hurkacz dodatkowo ma szansę zakwalifikować się do jesiennego turnieju ATP w Mediolanie, który jest odpowiednikiem ATP Finals dla zawodników do lat 21.

- Byłoby super, gdyby udało mi się tam pojechać. Będę walczył o to, by się tam dostać - zapewnił.

On i Fręch przyznają, że dostali wiele gratulacji po udanym występie w Paryżu. Odczuli też duże zainteresowanie mediów swoją osobą, którego wcześniej nie doświadczyli. Zaznaczyli, że muszą teraz to wszystko odpowiednio zbilansować, by skupić się na treningach i kolejnych startach. Czasu na odpoczynek nie mieli wiele. Fręch na razie trenuje w kraju, ale w czwartek leci do Nottingham, gdzie będzie walczyć o start w turnieju WTA.

- Potem lecimy na turniej na Majorce. Myślę, że tam potrenujemy dłużej przed kwalifikacjami do Wimbledonu, bo pogoda na pewno będzie lepsza niż w Anglii - zaznaczył jej trener.

Jeszcze mniej czasu na złapanie oddechu miał Hurkacz, który w tym tygodniu startuje w challengerze w Poznaniu. Potem zaś przenosi się na korty trawiaste.

- Jeśli w Poznaniu pójdzie mi słabo, to zdążę jeszcze na eliminacje do Stuttgartu. Jeśli osiągnę dobry wynik w kraju, to będę mógł jeszcze tydzień trenować na trawie lub polecieć na dwa challengery do Anglii i tam przygotowywać się do Wimbledonu. Nie rywalizowałem kilka lat na trawie, więc nie mogę się doczekać, by na nią wrócić. Zawsze mi się na niej fajnie grało - podkreślił wrocławianin.

Spytany o ulubioną nawierzchnię nie potrafił wskazać jednej. - Generalnie lubię wszystkie. Można powiedzieć, że teraz jest to ziemia. Mam nadzieję, że za miesiąc będzie to trawa - skwitował ze śmiechem.

Korty trawiaste preferuje Fręch, która zaczęła na nich występować w poprzednim sezonie.

- Trwa jest moją ulubioną nawierzchnią, potem korty twarde, a na końcu "mączka". Aczkolwiek korty w Paryżu różnią się trochę od normalnych ceglanych, takich jakie są na większości turniejów WTA i ITF. W stolicy Francji są zdecydowanie szybsze, jest raczej jak na "hardzie". Z tego względu mogły mi pasować - podsumowała tenisistka.