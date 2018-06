Gasquet cieszył się z nieobecności Federera

Doświadczony francuski tenisista znów wygrał turniej rangi ATP. Richard Gasquet pokonał rodaka Jeremy’ego Chardy’ego w finale zmagań w 's-Hertogenbosch. - Wystąpiłem w tej imprezie, bo wiedziałem, że nie będzie w niej startował Roger Federer - przyznał triumfator.

Po raz ostatni Gasquet był najlepszy w imprezie ATP w październiku 2016 roku. Wtedy triumfował w Antwerpii.

Teraz okazał się najlepszy podczas turnieju, który był dla niego pierwszym przygotowującym do Wimbledonu. Kilka godzin wcześniej Roger Federer wygrał 98. tytuł. Szwajcar zwyciężył w Stuttgarcie. Tam w finale pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicia.

- Nie jestem zaskoczony jego sukcesem. To dobrze, że nie przyjechał na ten turniej, w którym ja teraz grałem. Wiedziałem, że Roger będzie występował w Stuttgarcie, dlatego też nie zgłosiłem się do tamtych zmagań. Uniknąłem trafienia na niego - powiedział 32-letni Francuz.

- Cieszę się, że znów wygrałem w 's-Hertogenbosch. Od dwóch lat czekałem na kolejne turniejowe zwycięstwo. Mam teraz 15 tytułów, a przecież o każdy z nich trzeba walczyć bardzo mocno. Tym bardziej jestem dumny z tego, co pokazałem - dodawał. - Nigdy nie jest łatwo grać z przyjacielem, ale to normalne, że w ciągu sezonu wielokrotnie trzeba się mierzyć z francuskimi tenisistami. Oczywiście nie stało to się pierwszy raz, ale nigdy nie jest to łatwe.

W finale Gasquet wygrał z Chardym w 6:3, 7:6 (5). Dzięki temu awansował na 25. miejsce w klasyfikacji ATP.