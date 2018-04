Historyczny sukces Huberta Hurkacza, zagra w imprezie ATP

Hubert Hurkacz czekał na to długo, ale w końcu się udało. 21-latek w niedzielnym finale kwalifikacji do turnieju Hungarian Open w Budapeszcie pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro 2:6, 7:5, 6:3 i dzięki temu po raz pierwszy karierze wystąpi w głównej drabince imprezy rangi ATP.

Zdjęcie Hubert Hurkacz /Newspix

W stolicy Węgier Hurkacz dopiero czwarty raz walczył o udział w głównym turnieju. Przez wiele sezonów nie miał takiej możliwości, bo jego pozycja w klasyfikacji ATP była zbyt niska. W przeszłości nie dał rady zakwalifikować się do zmagań w Kitzbuhel w Austrii, Rogers Cup w Kanadzie i w tym roku do Australian Open. Teraz jest 185. na świecie i dostał się do eliminacji w Budapeszcie. Wykorzystał szansę.

Reklama

W sobotę zawodnik z Wrocławia zmierzył się w finalistą Australian Open Marcosem Baghdatisem. Zawodnik z Limassol w ostatnich latach prezentuje się zdecydowanie gorzej, ale nadal jest graczem czołowej setki rankingu.

Wydawało się, że doświadczony Cypryjczyk nie powinien mieć większych problemów z Polakiem. Tymczasem to Hubert Hurkacz dominował na korcie. Zwyciężył pewnie 6:2, 6:4.

W niedzielę jego przeciwnikiem był 126. na świecie Thiago Monteiro z Brazylii. 23-letni zawodnik najlepsze wyniki w dotychczasowej karierze osiągał na nawierzchni ziemnej i to on był lekkim faworytem starcia z Polakiem. Obaj zawodnicy stoczyli ciekawe widowisko.

Pierwsza partia zdecydowania należała do tenisisty z Ameryki Południowej. Monteiro w niespełna pół godziny wygrał 6:2. W tym czasie dwukrotnie przełamał Hurkacza.

Polak się nie poddał. W drugim secie od początku do końca trwała bardzo wyrównana walka. Nasz tenisista dobrze serwował, a w dziesiątym gemie przy podaniu rywala miał pierwszą szansę na wygranie odsłony. Nie wykorzystał jej, ale zrobił to w gemie numer 12. Przełamał Monteiro i doprowadził do decydującego seta.

Ten był popisem Hurkacza od samego początku. Drugi najwyżej notowany polski zawodnik serwował jeszcze lepiej niż wcześniej. W pierwszych trzech gemach przy własnym podaniu stracił tylko jeden punkt. Raz przełamał Brazylijczyka i w dziewiątym gemie wspaniałymi serwisami przypieczętował wygraną 6:3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz: Mogło być gorzej. Wideo Eurosport