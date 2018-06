Hubert Hurkacz jedną wygraną od Wimbledonu

Hubertowi Hurkaczowi (123. ATP) brakuje już tylko jednego zwycięstwa w kwalifikacjach, by po raz pierwszy w karierze awansować do drabinki głównej Wimbledonu. W drugiej rundzie gier wstępnych 21-letni wrocławianin pokonał 6:4, 7:5 Amerykanina Reilly’ego Opelkę. Jego rywalem w finałowej rundzie będzie Chilijsczyk Christian Garin (173. ATP).

Obecny sezon jest przełomowy w karierze młodego Polaka. Szczególnie dobrze spisał się on podczas Roland Garros, gdzie przebrnął przez kwalifikacje, a następnie dotarł w wielkoszlemowym debiucie do drugiej rundy. Potem wrocławianin wygrał challenger Poznań Open, pokonując w finale Japończyka Taro Daniela (82. ATP), by w pierwszej rundzie kwalifikacji challengera na trawie w Ilkley przegrać w trzech setach z Kamilem Majchrzakiem. Z kolei kwalifikacje Wimbledonu rozpoczął od wygranej 3:6, 7:6(3), 7:5 z doświadczonym Francuzem Kenny’m De Schepperem (195. ATP).

We wtorek jego rywalem był młody amerykański gigant – 211 cm wzrostu, który na trawie czuje się znakomicie. 20-letni dziś Opelka w 2015 roku wygrał juniorski Wimbledon, pokonując w finale Szweda Mikaela Ymera, a w seniorskim wielkim szlemie debiutował już w 2017 roku (Australian Open).

Hurkacz nie ma w zwyczaju czuć nadmiernego respektu przed rywalami i nie inaczej było tym razem. Do zwycięstwa wystarczyły Polakowi pojedyncze przełamania w obu setach – odpowiednio na 2:0 i 6:5.

W trwającym równo godzinę meczu pewnie serwujący wrocławianin obronił dwa break pointy – w szóstym gemie drugiego seta.