Hubert Hurkacz jednak w Next Gen ATP Finals!

Opłaciła się walka do końca. Hubert Hurkacz, który w niedzielę wygrał challengera w Breście, rzutem na taśmę zakwalifikował się do ATP Next Gen Finals. Polak skorzystał na wycofaniu się Denisa Shapovalova, który zrezygnował z imprezy ze względu na ogólne wyczerpanie sezonem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To musiało boleć! Hurkacz z hukiem odpada z US Open. Wideo Eurosport

W rankingu ATP Next Gen obejmującym zawodników do 21 lat Hurkacz plasuje się na dziewiątym miejscu. Bezpośredni awans do finałów w Mediolanie miała zapewniona pierwsza siódemka, ale lider tej klasyfikacji Alexander Zverev zagra w dużych finałach ATP World Tour. Dodatkowo we wtorek wieczorem ze startu zrezygnował Shapovalov.

Hurkacz jednak mocno dopomógł swojemu szczęściu. Nie miałby szans na udział w finałach, który poprzedniego tygodnia nie zakończył zwycięstwem w challengerze w Breście. Dzięki zdobyciu drugiego tytułu w sezonie polski tenisista przeskoczył w rankingu Next Gen Francuza Ugo Humberta.

W Mediolanie Hubert Hurkacz za rywali będzie miał najzdolniejszych tenisistów młodego pokolenia jak Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Andriej Rublow i Jaume Munar. Grono finalistów uzupełni jeden reprezentant Włoch, który zostanie wyłoniony w wewnętrznym turnieju.