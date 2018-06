Hubert Hurkacz pójdzie za ciosem na Wimbledonie?

W czwartek przed Hubertem Hurkaczem decydujący mecz w kwalifikacjach do Wimbledonu. Debiuty w turniejach wielkoszlemowych miał z różnym skutkiem.

To właśnie w tym roku rozpoczęła się przygoda Hurkacza z wielkim tenisem. W debiucie w wielkoszlemowych kwalifikacjach tenisista z Wrocławia wygrał jeden mecz w Australian Open. Do głównej drabinki wielkiego szlema po raz pierwszy dostał się cztery miesiące później w Paryżu, gdzie zresztą w 1. rundzie wyeliminował ćwierćfinalistę z Melbourne Tennysa Sandgrena, a w kolejnym meczu stoczył momentami zacięty bój z Marinem Ciliciem.

Wimbledon to nowe poletko dla 21-letniego tenisisty. Tak jak w Australian Open i we French Open to kwalifikacji przystąpił po raz pierwszy. Jest na dobrej drodze, by powtórzyć wyczyn z Paryża. Wyeliminował już doświadczonego Kenny'ego De Scheppera i juniorskiego mistrza Wimbledonu z 2015 roku Reilly'ego Opelkę.

W meczu o być albo nie być w głównej drabince Hubert Hurkacz zmierzy się ze starszym o rok Chilijczykiem, który pierwsze szlify na Wimbledonie zebrał już przed rokiem. Przeszedł kwalifikacje, a na otwarcie turnieju głównego przegrał z Jackiem Sockiem, urywając 18. na świecie Amerykaninowi seta.