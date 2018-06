Hubert Hurkacz w najnowszym rankingu ATP wyprzedzi Andy'ego Murraya

Po swoim pierwszym występie w turnieju wielkoszlemowym i odpadnięciu w drugiej rundzie Roland Garros Hubert Hurkacz zdobędzie 70 punktów do tenisowego rankingu i wyprzedzi w nim samego Andy’ego Murraya. Ten sukces Polak zawdzięcza jednak przede wszystkim pauzie Szkota, który nie gra z powodu kontuzji.

Zdjęcie Hubert Hurkacz /AFP

Hurkacz sprawił nam miłą niespodziankę najpierw przechodząc kwalifikacje do Roland Garros, a następnie wygrywając mecz w turnieju głównym z Tennysem Sandgrenem. Był to największy sukces w dotychczasowej karierze 21-latka. Za wygraną w kwalifikacjach Polak dostanie 25 punktów do rankingu ATP, a za awans do drugiej rundy 45, co w sumie sprawi, że poprawi swój ranking o 70 punktów (do tej pory zajmował 188. miejsce z dorobkiem 315 punktów).

Reklama

Oznacza to, że Hurkacz w rankingu, który zostanie ogłoszony w poniedziałek 11 czerwca (po zakończeniu turnieju w Paryżu) będzie miał na koncie 385 punktów. Da mu to pozycję w okolicy miejsca 140. W nowym zestawieniu niżej uplasuje się za to gwiazda światowego tenisa Andy Murray. Szkot wciąż nie wrócił do gry po operacji biodra i straci rankingowe punkty za ubiegłoroczny awans do półfinału French Open. W efekcie z rankingu odpadnie mu aż 720 punktów i zostanie raptem 360.

Murray, do którego porównuje Hurkacza Wojciech Fibak, planuje powrócić na kort w drugiej połowie czerwca. Zaczyna się wtedy sezon na nawierzchniach trawiastych, czyli Szkota ulubionych. Brytyjska prasa informowała ostatnio, że i ten termin powrotu „Muzzy”, jest zagrożony, ale jego mama Judy w rozmowie z BBC zaprzeczyła tym rewelacjom twierdząc, że Andy będzie gotowy do gry na turniej w Hertogenbosch (druga połowa czerwca).

Boro