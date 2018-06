ITF. Ważne zwycięstwo Magdy Linette

Tydzień przed wielkoszlemowym Wimbledonem Magda Linette (80. WTA) odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na trawie. W turnieju rangi ITF Southsea Trophy (pula nagród 100 tys. dolarów) zdołała w pierwszej rundzie wyeliminować najwyżej rozstawioną tenisistkę. We wtorek Polka pokonała Chorwatkę Petrę Martić (41. WTA) 4:6, 7:5, 6:4.

Impreza w brytyjskim nadmorskim kurorcie (część Portsmouth) choć nie należy do cyklu WTA Tour, może pochwalić się bardzo dobrą obsadą. Poza „dzikimi kartami” z Wielkiej Brytanii najniżej notowana tenisistka w drabince głównej – Jekaterina Aleksandrowa – przyjęta została ze 102. miejscem w kobiecym rankingu.

W ostatnich latach Linette przyzwyczaiła kibiców do wyrównanych i obfitujących w dramatyczne zwroty meczów i nie inaczej było we wtorek. W pierwszym secie poznanianka prowadziła już 4:1, by przegrać pięć kolejnych gemów. W drugiej partii Martić prowadziła 2:0, by następnie oddać cztery gemy z rzędu, a po raz czwarty przegrać swoje podanie na 5:7. Trzeci set był najbardziej wyrównany. W nim Polka ponownie prowadziła 4:2, by od 4:4 wygrać dwa kolejne gemy.

W ćwierćfinale rywalką Linette będzie Amerykanka Jennifer Brady (75. WTA), która w swoim pierwszym meczu pokonała 6:2, 6:4 Brytyjkę Gabriellę Taylor (182. WTA).

W rywalizacji deblistek w Southsea zagra też Alicja Rosolska i w parze z Amerykanką Abigail Spears