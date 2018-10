Jelina Switolina triumfuje w finałach WTA

Jelina Switolina zwyciężyła w rozgrywanych w Singapurze finałach WTA. Ukrainka pokonała Amerykankę Sloane Stephens w trzech setach 3:6, 6:2, 6:2.

Faworytką spotkania była Stephens, która w trzech meczach przeciwko Switolinie triumfowała dwukrotnie na twardych kortach. Warto podkreślić, że w poprzednim spotkaniu w Singapurze Amerykanka była o krok od klęski – przegrywała z Karoliną Pliszkovą 0:6 i 0:2, ale Czeszka nie wykorzystała własnego podania przy stanie 40-15 i ostatecznie przegrała (0:6, 6:4, 6:1).

Stephens od początku spotkania dyktowała warunki i zdołała przełamać rywalkę w drugim gemie. Switolina natychmiast próbowała doprowadzić do przełamania powrotnego, ale nie wykorzystała dwóch break pointów i było już 3:0 dla Amerykanki. Ostatecznie pierwszy set zakończył się triumfem Stephens 6:3, gdy Switolina po długiej wymianie posłała piłkę w siatkę.

W drugiej partii sytuacja odwróciła się – to Stephens zaczęła popełniać błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Ukrainka. W końcu Switolina przełamała na 3:1, a później 4:2 i nie pozwoliła rywalce na odrobienie strat. Amerykanka zdołała obronić pierwszą piłkę setową, jednak przy kolejnej wymianie trafiła w siatkę i przegrała 2:6.

W trzecim secie Switolina szybko przełamała na 2:0, a następnie nie zmarnowała własnego podania i podwyższyła prowadzenie. Jednak Stephens nie poddała się i zdołała doprowadzić do stanu 3:2. Wydawało się, że triumfatorka US Open z ubiegłego roku złapała właściwy rytm, jednak Ukrainka błyskawicznie doszło do siebie i najpierw przełamała na 4:2, a później wykorzystała piłkę meczową i zwyciężyła 6:2.

Tym samym Switolina jest pierwszą tenisistką od 2013 roku i fenomenalnego występu Sereny Williams, która nie przegrała spotkania w finałach WTA. Ukrainka wcześniej pokonała Petrę Kvitovą, Karolinę Pliszkovą, Caroline Wozniacki i Kiki Bertens.

