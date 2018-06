Jelina Switolina wyeliminowana w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa

Rozstawiona z "czwórką" Jelina Switolina, jedna z faworytek wielkoszlemowego French Open, odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Ukraińska tenisistka przegrała w Paryżu z Rumunką Mihaelą Buzarnescu (31.) 3:6, 5:7.

Mieszkająca i trenująca na co dzień w stolicy Francji Switolina pięć razy w piątek straciła podanie i zaliczyła 29 niewymuszonych błędów. 23-letnia zawodniczka w maju triumfowała w prestiżowej imprezie w Rzymie, ale nie przełożyło się to na jej formę podczas wielkoszlemowych zmagań na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. Ukrainka trzy lata temu i w poprzednim sezonie dotarła w paryskim turnieju do ćwierćfinału.



33. na światowej liście Buzarnescu w ostatnich tygodniach pokazywała się z dobrej strony. Niedawno w rozgrywanej na "mączce" imprezie w Pradze dotarła do finału. 30-letnia Rumunka dopiero po raz trzeci w karierze znalazła się w głównej drabince Wielkiego Szlema, w tym po raz pierwszy we French Open. W obu poprzednich startach w zawodach tej rangi przegrała mecz otwarcia. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "13" Amerykanka Madison Keys, finalistka ostatniej edycji US Open.