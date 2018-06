Jerzy Janowicz rozważa zakończenie kariery?

Niepokojące wiadomości dochodzą od polskiego tenisisty Jerzego Janowicza. Łodzianin twierdzi, że nadal doskwiera mu ból w kolanie. – W lipcu zagram w challengerze w Sopocie. Jeśli przetrwam przygotowania, będą w stanie kontynuować granie. Jeśli nie, nie będę robił nic na siłę – powiedział, dając wyraźnie do zrozumienia, że jego dalsza kariera stoi pod sporym znakiem zapytania.

Ostatni raz widzieliśmy "Jerzyka" na korcie w listopadzie ubiegłego roku. Wystąpił w challengerze w Bratysławie. W ćwierćfinale musiał zejść z kortu z powodu odnawiającej się kontuzji kolana.

- Jest trochę lepiej, ale jeszcze dwa tygodnie temu nie mogłem wejść po schodach – mówił w styczniu w wywiadzie dla Eurosportu Polak, sugerując że wróci na kort najwcześniej za 1,5 miesiąca.

Niestety, ale tak się nie stało. Ból w kolanie cały czas mu doskwiera. W lipcu na wystąpić podczas challengera w Sopocie, o czym poinformował dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg.

- Obecnie jestem na przymusowych wakacjach, dlatego nie widzicie mnie na korcie. Nie mam nogi. Kolano już nigdy nie będzie w idealnym stanie. Nie wiem, jak długo mogą go używać na pełnych obciążeniach. Zaczynam przygotowania i zobaczymy jak będzie. Najważniejsze, żebym przetrwał przygotowania. Jeśli tak się stanie, to raczej będę w stanie kontynuować granie. Ale na pewno nie będę robił tego na siłę – powiedział podczas relacji na żywo, którą przeprowadził w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że może nawet zakończyć karierę.