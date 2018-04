Jerzy Janowicz spadł, ale odzyskał miano pierwszej rakiety Polski

Jerzy Janowicz, choć wciąż nie wrócił do gry i spadł o jedno miejsce w rankingu, to jako 180. tenisista świata odzyskał miano pierwszej rakiety Polski. Wyprzedzający go wcześniej Hubert Hurkacz przesunął się ze 171. na 188 pozycję. Liderem pozostał Hiszpan Rafael Nadal.

W ostatnim tygodniu większość tenisistów odpoczywała albo występowała w reprezentacjach swoich krajów w Pucharze Davisa. Hurkacz, który tylko tydzień cieszył się z miana pierwszej rakiety kraju, miał wesprzeć biało-czerwonych w meczu drugiej rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej z Zimbabwe (4:1). Jego plany pokrzyżowała jednak odniesiona na środowym treningu kontuzja stawu skokowego. W Sopocie dwa punkty dla gospodarzy zdobył za to Kamil Majchrzak, który w rankingu ATP zajmuje 226. pozycję.

Nadal wyprzedza na szczycie notowania Szwajcara Rogera Federera i Chorwata Marina Czilicia.

W klasyfikacji "Race to London", który wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów sezonu w kończącym sezon turnieju - ATP Finals, prowadzi Federer. Za nim sklasyfikowani są Argentyńczyk Juan Martin del Potro i Czilić.

W deblowym rankingu na prowadzeniu utrzymali się Łukasz Kubot i partnerujący mu Brazylijczyk Marcelo Melo.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 9 kwietnia:

1. (1) Rafael Nadal (Hiszpania) 8770 pkt

2. (2) Roger Federer (Szwacjaria) 8670

3. (3) Marin Czilić (Chorwacja) 4985

4. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 4925

5. (5) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 4635

6. (6) Juan Martin del Potro (Argentyna) 4470

7. (7) Dominic Thiem (Austria) 3665

8. (8) Kevin Anderson (RPA) 3390

9. (9) John Isner (USA) 3125

10. (10) David Goffin (Belgia) 3110

...

180. (179) Jerzy Janowicz (Polska) 315

188. (171) Hubert Hurkacz (Polska) 309

226. (226) Kamil Majchrzak (Polska) 242

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Roger Federer (Szwajcaria) 3110 pkt

2. Juan Martin del Potro (Argentyna) 2120

3. Marin Cilic (Chorwacja) 1470

4. Hyeon Chung (Korea Płd.) 1280

5. Kevin Anderson (RPA) 1070

6. John Isner (USA) 1040

7. Alexander Zverev (Niemcy) 925

8. Diego Schwartzman (Argentyna) 825

9. Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 815

10. Grigor Dimitrow (Bułgaria) 805

...

105. Hubert Hurkacz (Polska) 169