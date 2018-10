John Isner równie skuteczny po narodzinach córki

Będąc tatą John Isner spisuje się równie dobrze, jak przed narodzinami dziecka. W czwartek Amerykanin wygrał swój pierwszy mecz od czasu narodzin córki (15 września). W drugiej rundzie turnieju ATP w Sztokholmie pokonał rodaka Bradlera Klahna 7:6 (2), 6:7 (5), 7:6 (5), notując aż 31 asów serwisowych.

Zdjęcie John Isner /Eurosport

- Było niesamowicie trudno. Nie sądziłem, że będzie to aż tak trudny mecz. Czegoś takiego chyba jednak potrzebowałem – powiedział po spotkaniu Isner, dla którego był to pierwszy pojedynek od 4 września i ćwierćfinału US Open.

Na kortach Flushing Meadows w drodze do najlepszej ósemki też pokonał Klahna. Tym razem nie musiał jednak bronić ani jednego break pointa, a po pierwszym podaniu wygrał 80 proc. wymian.

Rosły Amerykanin wciąż walczy o udział w Finałach ATP. Obecnie w rankingu „ATP Race To London” sklasyfikowany jest na 10. miejscu, a do ósmego Dominica Thiema traci 560 punktów. Jeśli w Sztokholmie Isner osiągnie półfinał, wyprzedzi dziewiątego w tym zestawieniu Keia Nishikoriego.

W ćwierćfinale jego rywalem będzie rodak Tenny Sandgren, który w drugiej rundzie pokonał Niemca Oscara Otte 7:6 (4), 3:6, 6:3.