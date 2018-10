Juan Martin del Potro kontuzjowany. Co ze startem w ATP Finals?

Nie tak dla Argentyńczyka miał wyglądać mecz o awans do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju. Juan Martin del Potro w dziesiątym gemie pojedynku z Borną Coriciem doznał kontuzji kolana. Ostatecznie przegrał pierwszą partię z Chorwatem 5:7 i poddał mecz. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz.

Del Potro w ostatnich dniach walczył z poważnym przeziębieniem i dopiero w ostatniej chwili zdecydował się na występ w Chinach. Czwarty zawodnik światowego rankingu miał pecha w starciu z Coriciem.

W 10. gemie próbował zmienić kierunek biegu, ale poślizgnął się i upadł. Okazało się, że ma problem z prawym kolanem. Na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Del Potro wrócił do walki i wydawało się, że wszystko jest prawie w porządku. Wprawdzie przegrał kolejnego gema przy własnym serwisie, ale Corić potrzebował kilkunastu akcji, aby go wygrać.

W następnym gemie Argentyńczyk kompletnie zaniemógł. Przy podaniu Chorwata nie był w stanie zdobyć punktu i uległ w secie 5:7. Za chwilę skreczował.

Del Potro w zeszłym tygodniu awansował do finałów ATP. One odbędą się w dniach 11-18 listopada w londyńskiej hali O2 Arena. Trudno powiedzieć, czy jego czwartkowy uraz wykluczy go ze startu w prestiżowej imprezie dla najlepszych tenisistów sezonu.

Tymczasem Corić w ćwierćfinale zmierzy się Mathew Ebdenem z Australii.