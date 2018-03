Juan Martin Del Potro obronił trzy meczbole i zatrzymał Rogera Federera w finale Indian Wells

Koniec zwycięskiego marszu Rogera Federera. Licznik kolejnych wygranych meczów szwajcarskiego maestro od początku sezonu zatrzymał się na 17. W finale Indian Wells górą był Juan Martin del Potro, który po pasjonujących trzech setach wygrał z numerem 1 światowego rankingu 6:4, 6:7 (8-10), 7:6 (7-2). To pierwsze zwycięstwo Argentyńczyka w turnieju rangi ATP World Tour Masters 1000.

Zdjęcie Juan Martin Del Potro /Getty Images

W roku 2018 Federer był do tej pory nie do zdarcia, w wielkim stylu wygrał Australian Open, potem dorzucił do tego tytuł w Rotterdamie, ale w Indian Wells coś zaczęło pękać. Niepokojący dla kibiców Szwajcara był już półfinał z Borną Coriciem, w którym Federer niemal przez całe spotkanie musiał odrabiać straty. W trzecim secie wyszedł z 3:4 z przełamaniem.

O tamtym meczu Federer mówił, że był najbardziej wymagającym w sezonie. Od niedzieli jest to już nieaktualne. Finał w Indian Wells był porywającym widowiskiem, którego losy ważyły się do ostatnich minut. Dość powiedzieć, że już w tie-breaku drugiego seta Del Potro miał Federera na widelcu, ale zagrał w siatkę przy meczbolu i Szwajcar doprowadził do wyrównania.

W decydującej partii to numer 1 światowego rankingu był bliższy zwycięstwa, kiedy przy stanie 5:4 i swoim podaniu miał trzy piłki meczowe, w tym dwie z rzędu.

Ale tym razem to Argentyńczyk wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i doprowadził do jeszcze jednego tie-breaka, w którym nie miał już litości dla 20-krotnego mistrza wielkoszlemowego. Od 0-5 nie było już powrotu dla obrońcy tytułu i to Juan Martin del Potro sięgnął po pierwszy tytuł Indian Wells, ale i pierwszy rangi ATP World Tour 1000. Blisko trzygodzinny finał z Federerem kosztował go tyle sił, że większą część ceremonii rozdania nagród przesiedział na krzesełku.