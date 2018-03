Juan Martin del Potro: Tego dnia pokazaliśmy wielki tenis

To było znakomite spotkanie na najwyższym poziomie. Juan Martin del Potro wygrał pierwszy turniej ATP Masters 1000. W finale w Indian Wells pokonał Rogera Federera 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2). - Jestem podekscytowany. Chcę zdobywać kolejne takie tytuły - powiedział argentyński triumfator po zwycięstwie nad Szwajcarem.

Zdjęcie Juan Martin Del Potro (z lewej) i Roger Federer /Getty Images

- To wielka sprawa. Nie mogę uwierzyć, że wygrałem ten turniej w finale pokonując Rogera. To był wspaniały mecz na wysokim poziomie. Pokazaliśmy tego dnia wielki tenis. Jestem na szóstym miejscu w światowym rankingu i to bardzo miłe. Jestem podekscytowany, że mogę nadal pracować. Chcę po prostu zdobywać kolejne takie tytuły - mówił del Potro.

- Trenuję mocno każdego kolejnego dnia. Ufam już mojemu bekhendowi, ale nie gram jeszcze tak, jak powinienem. Największy postęp zrobiłem jednak w kwestii returnu. Po tak dobrym zagraniu mogę kontrolować cały punkt. Dzięki temu nie muszę biegać tak dużo, jak wcześniej. To jest największa różnica z tym, co działo się w mojej grze kilka lat temu – powiedział.

Argentyńczyk przerwał niesamowitą serię Federera. Szwajcar wygrał przed tym starciem wszystkie 17 meczów w tym sezonie.

- To był niewiarygodny pojedynek z każdej strony. Po pierwsze, pokazaliśmy wysoki poziom. Ludzie emocjonowali się każda kolejną akcją. Obaj się denerwowaliśmy w tym spotkaniu i dobrze to czuliśmy na korcie. Mi nie udało się zachować spokoju w tie-breaku drugiego seta. Ale na koniec spotkania znów było z tym lepiej i dzięki temu zwyciężyłem – dodał del Potro.