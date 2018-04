Karol Stopa: Czas na cegłę

Kadry z tego kortu, zwłaszcza gdy się fotografuje z górnych pięter budynku klubowego, są niczym romantyczna pocztówka z podróży na Lazurowe Wybrzeże. Ekspozycja zapiera dech w piersi, bo z okien biura prasowego do ceglanej mączki, po jakiej biegają tenisiści, w pionie jest na oko niemal sto metrów.

Zdjęcie Kort w Monte Carlo /Getty Images

Po lewej i po prawej bardzo wysokie trybuny, ustawiane co roku specjalnie na turniej, po osi na wprost trybuna trzecia, dużo mniejsza i nie rzucająca się oczy tak bardzo, jak gigantyczne malarskie tło za jej plecami. Morze Śródziemne z perspektywy kortu centralnego wydaje się jakby w zasięgu ręki. Jednego dnia zdumiewająco spokojne, innego gniewnie bijące o stromy, kamienisty brzeg. Za każdym razem jednak fascynujące lazurem, przepływającymi tuż obok jachtami, czy też wielkimi statkami pasażerskimi.

Nie ma wątpliwości, że Rolex Monte Carlo Masters jest imprezą paradoksów. Zachwycają się nią malarze i fotograficy, tłumnie walą spragnieni sportowych atrakcji kibice. Monte Carlo Country Club to obiekt przylepiony do zbocza dość stromej góry, gospodarzący na kilku tarasach, albo jak kto woli półkach skalnych. Żeby się tam sprawnie i szybko przemieszczać trzeba wspinaczkowej werwy i zdrowych kolan. Od parkingu na pierwszej serpentynie do kortu centralnego to jest dobre kilka pięter marszu pod górę, albo na skróty kilkaset schodów. A do kortów położonych najwyżej, przynajmniej drugie tyle. Ludzie przychodzą i biwakują sobie w alejkach, albo w wydzielonych strefach, trochę jak na Wimbledonie. Trzeba tam dobrze zaplanować moment wejścia i wyjścia, gdyż kursowanie tam i z powrotem jest utrudnione. Jedna, wąska ulica, poskręcana niczym agrafka i prowadząca od brzegu morza gdzieś w najwyżej zamieszkałe rejony musi obsłużyć wszystkich. No, chyba że ktoś ma pod ręką helikopter…

Turniej odbywa się oficjalnie w Monte Carlo i pod patronatem rodu Grimaldich, ale tak naprawdę granicę Monako kibice opuszczają zaraz na początku wspomnianej drogi. A dalej wisi trójkolorowa flaga i mamy miasteczko Roquebrune-Cap-Martin. Tereny o jakie książęta, królowie i całe państwa toczyły ongiś ostre boje, wyrywane albo przekazywane z ręki do ręki, dziś na szczęście dostępne są dla każdego, pod warunkiem wszakże, że będzie miał odpowiednią kwotę na rachunku bankowym. Granice są zdecydowanie niewidoczne, wpływy Monegasków dawno pomieszały się z interesami francuskimi, włoskimi i Bóg wie, jakimi jeszcze.

A na samych kortach też dziwnie. Turniej posiada rangę ATP Masters 1000, ale był czas, kiedy jego wysoką pozycję zakwestionowano. Tradycja ostatecznie zwyciężyła i odparła azjatyckie zakusy, niemniej do dziś jest to jedyna impreza z tak wysokiego szczebla bez klauzuli „mandatory”, czyli nie zmuszająca do występu obowiązkowego. Efekt jest taki, że to tu w ostatnich latach doszło do kilku znaczących nieobecności. W dużej mierze wiąże się to również z faktem, że w kalendarzu ATP Monte Carlo to jest taka żeglarska boja zwrotna. Jeśli zapomnimy na chwilę o lutowym cyklu w Ameryce Południowej, a tydzień temu o dziwnej imprezie w Houston i oryginalnej w Marakeszu to prawdziwa tenisowa rywalizacja na kortach ziemnych, tych europejskich, zaczyna się właśnie teraz. Długa marszruta, rozpisana od Monte Carlo na równo dziesięć turniejów, ma nas zaprowadzić do Paryża, na Roland Garros, na nieoficjalne mistrzostwa świata zawodowców na zmielonej cegle.

Ta przesiadka z kortów twardych na czerwoną ziemię (terre battue) to nawet dla profesjonalistów sprawa diablo trudna. Eksperci mówią, że na cegle czas płynie wolniej, a kto chce na tym podłożu odnosić turniejowe zwycięstwa musi być cierpliwy, powinien doskonale biegać, wiedzieć jak się po korcie ślizgać i być gotowy na długotrwały fizyczny wysiłek. To właśnie te gigantyczne obciążenia fizyczne, nieporównywalne z tym, czego gracze doświadczają na podłożu twardym, są przyczyną rezygnacji z całego tego cyklu np. Rogera Federera. Pierwsze tegoroczne mecze w Monte Carlo prócz tego, że uświadamiają jak długo nawet najlepsi muszą się dziś przyzwyczajać do innych realiów czasowych i przestrzennych, niemal natychmiast wskazują nam, kto niewiele będzie miał do powiedzenia w grze na tzw. clayu. Zawodnicy opierający swój tenis na morderczym serwisie i jednym kończącym uderzeniu tak na dobrą sprawę aż do kortów trawiastych mogą teraz zapomnieć o sukcesach.

Na statku Krzysztofa Kolumba majtek krzyczał radośnie z bocianiego gniazda: „Ziemia! Ziemia na horyzoncie!!”. W tenisie z tą euforią na widok ziemi bywa różnie. Dla jednych jest to kwintesencja dyscypliny, czas skomplikowanych taktycznie gonitw po korcie i wymian złożonych z wielu odbić, dla innych, zwłaszcza Amerykanów, niezrozumiała, brudząca ubranie gra (dirty tennis), jaką trzeba przeczekać tak jak powiedzmy przeziębienie. Po trzech dniach w księstwie Monako słychać o tym, że ceglana mączka podziałała w tym roku jak balsam na kontuzjowane wcześniej gwiazdy. Bardzo dobre wrażenie pozostawił pierwszy mecz Rafaela Nadala, wyraźnie odżył i odzyskał radość z tego co robi Novak Djoković, znów zaczyna być groźny Kei Nishikori. Nic tylko, czekając na kolejne pojedynki, zacierać ręce.



Karol Stopa