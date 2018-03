Karol Stopa: Gdy guru brak

Na Florydzie wieje wiatr odnowy. Wielki turniej "Miami Open presented by Itau" żegna się właśnie z malowniczą Key Biscane, a za rok wykona skok z Crandon Park na półwysep, do Miami Gardens, w okolice Hard Rock Stadium.

Zdjęcie Johanna Konta /Getty Images

Sygnalizowałem ten scenariusz kilkakrotnie, a już zwłaszcza wtedy, gdy Stephen Ross, właściciel giganta amerykańskiego futbolu, zespołu Miami Dolphins, przyjechał dwa lata temu na sekretne rozmowy o tenisie z szefami IMG.

Reklama

Jeśli idzie o rywalizację na kortach to zarówno u pań, jak i panów, następna generacja wyraźniej zaznacza w końcu swoją obecność. Aby na poziomie ćwierćfinałów odszukać dziś tych z wysokimi numerami rozstawienia potrzeba dobrej lupy. Ponadto okazało się, że w imprezie - zwanej kiedyś z racji sponsora "herbacianą" - tytułów nie obronią zwycięzcy sprzed roku. Ku zaskoczeniu wielu już w II rundzie odpadł Roger Federer, a przez rundę IV nie przeszła Johanna Konta.

Szwajcar akurat ze względu na wiek jest postacią na statusie specjalnym. Musi występować rzadziej i omijać niektóre imprezy, np. te na kortach ziemnych, jeśli celuje jeszcze w coś wielkiego. Wypad do Rotterdamu i udany skok na pozycję lidera rankingu, miał jak się okazało swą cenę dodatkową. Powtórka triady sprzed roku (Melbourne, Indian Wells, Miami) nawet w opinii samego zawodnika była od początku przedsięwzięciem mało realnym. Z kolei przypadek brytyjskiej kobiecej rakiety nr 1 to temat zasługujący na oddzielne potraktowanie. W październiku 2015 opisałem jej historię ("Trudniej, czyli łatwiej"), bo zaintrygowała mnie dziewczyna z węgierskiej rodziny, związana aż do 14-tego roku życia z Sydney, gdzie przyszła na świat i Australią, gdzie mieszkała. Obywatelstwo brytyjskie otrzymała w maju 2012, ale gdy w końcu zaczęła robić postępy i wygrywać turnieje ITF, kanadyjski sternik LTA ogłosił kurs na oszczędzanie i wprowadził drakońskie cięcia finansowe. Dotknęły one osoby z dalszych miejsc rankingowych, choćby takich, jak Konta. Johanna zamiast biadolić zacisnęła wtedy zęby, znalazła grupę hiszpańskich szkoleniowców i dzięki nim wypłynęła. Nawet jej rodzinę zdumiała przemiana, do jakiej doszło. Skryta i zamknięta w sobie dziewczyna nagle otworzyła się na świat i zaczęła marsz w stronę elity.

Na korcie dało to sensacyjne wyniki. W sezonie 2015 po wygranych z Muguruzą, Azarenką, czy też Halep nastąpił skok do TOP 50. Rok później pierwszy tytuł w Stanford po finale z Venus Williams, awans do dziesiątki rankingu i nagroda WTA za największe postępy. Wyspiarze 32 lata czekali na kogoś, kto pójdzie w ślady Virginii Wade, Sue Barker i Joe Durie. Nic dziwnego, że lekko oszaleli na punkcie swej nowej gwiazdy. Ona sama chyba też dała się porwać tej wysoko płynącej fali. W jej życiu jedna zmiana goniła odtąd drugą. Mało kto zauważył, że w listopadzie 2016 zmarł nagle Juan Cato. Hiszpan mieszkał w Londynie i był uznanym sportowym psychologiem. Bez wątpienia to on był dla Konty autentycznym guru, bo pomagał radzić sobie z trudnymi sytuacjami, wskazywał drogę i właściwe osoby. Gdy tego mentalnego przewodnika zabrakło, natychmiast ruszyła karuzela trenerska. Johanna rozstała się z hiszpańską dwójką Esteban Carill i Jose Manuel Garcia, a na ich miejscu zaczęły się pojawiać coraz to inne osoby. Była tam grupa chorwacka, Goran Prpić i Jelena Kostanić, potem na krótko Brytyjczyk Andrew Fitzpatrick, pracujący z Clijsters Belg, Wim Fisette, w końcu dawny opiekun Szarapowej, Amerykanin Michael Joyce.

Do połowy 2017 wyglądało to fenomenalnie. Tytuły w Sydney oraz Miami, ćwierćfinał Australian Open z Sereną Williams, półfinał Wimbledonu z Venus Williams, mecz bijący rekordy oglądalności w BBC, nadto rekordowa pozycja nr 4 WTA w dniu 17 lipca. Później nastąpiła katastrofa. Do końca sezonu ledwie dwa wygrane spotkania, do tego kontuzja za kontuzją. Po raz drugi uciekł jej turniej mistrzyń w Singapurze, a nadzieja, że nowy rok przyniesie zmianę, okazała się płonna. W Sydney tytułu nie obroniła, bo odpadła w I rundzie z Agnieszką Radwańską, którą rok wcześniej pokonała w finale. W Miami w IV rundzie zatrzymała ją Venus Williams. Konta wygrała z Amerykanką seta, a potem nie istniała w kolejnych, bo przeszkadzały jej dziwne bóle kręgosłupa. Zdaniem lekarzy wywołane skurczami mięśni. "Coraz częściej moim występom na korcie towarzyszy za duży stres, a mojej ciało nie radzi sobie w takich sytuacjach i odmawia pracy" - wyjaśniała sama zawodniczka.

Konta gra w tenisa niezbyt płynnie, po korcie biega sztywno i nie jest wzorem do naśladowania. Co do techniki uderzeń też rodzą się same zastrzeżenia. Z drugiej strony w dobrych dniach tenisistka ta imponuje dynamiką, zdecydowaniem i agresją. Roszady trenerskie oraz brak zaufanego psychologa najwyraźniej popsuł całą tę układankę, a jakość tenisa Brytyjki mocno się dziś obniżyła. Do tego, niestety, zwiększyła się liczba kontuzji. Wynikają one dość często z braku elastyczności na korcie. Motywacja dalej jest na wysokim poziomie, lecz organizm pod wpływem stresu wytwarza większe napięcia i właśnie wtedy mięśnie zazwyczaj odmawiają posłuszeństwa.

Brytyjka w najbliższy poniedziałek spadnie na pozycję nr 22 WTA, czyli trafi w rejony gdzie po raz ostatni była dwa lata temu. Cegła to raczej jej słaby punkt, bo na Roland Garros nie wygrała dotąd choćby meczu, a rok temu w sześciu imprezach na tej nawierzchni tylko dwa razy schodziła z kortu jako triumfatorka. Dramatu na razie jeszcze nie ma, lecz dzwonki alarmowe już zostały włączone. 27-letnia wkrótce Johanna Konta to dość typowa dla tej dyscypliny postać. Można się zastanawiać, czy jej imponująca progresja to był wyłącznie efekt pracy nad własnym ego, a teraz, kiedy zmieniły się okoliczności, wraca tam gdzie jej miejsce? A może brytyjska liderka przerabia tak częsty w tym sporcie kryzys formy i niebawem zwyczajnie wróci na swą zwycięską ścieżkę? Jeden z dylematów, gdzie nie ma prostych odpowiedzi i zawsze takich samych rozwiązań. Warto się przy nim na chwilę zatrzymać.

Karol Stopa