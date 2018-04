Karol Stopa: Z dyplomem w ręku

Miami Open 2018 okazało się imprezą wyjątkowo pomyślną dla gospodarzy. W singlu triumfowali na Florydzie John Isner i Sloane Stephens, w deblu - Bob i Mike Bryanowie oraz Coco Vandeweghe z Australijką Ashleigh Barty. Najwięksi marzyciele z USTA nie śnili na starcie o scenariuszu aż tak udanym.

Zdjęcie Danielle Collins cieszy się po zwycięstwie nad Venus Williams /Getty Images

Po 69 turniejach ATP Masters 1000, zdominowanych cały czas przez Europę, od paryskiej hali Bercy 2017 u panów świętują teraz inne kontynenty. W galerii zwycięzców zrobiło się tłoczno, bo główne nagrody zaczęli odbierać debiutanci. W tym roku inna para solistów miała swoje wielkie chwile w Indian Wells, a inna w Key Biscane. Od roku 2001, czyli od lat chwały Andre Agassiego i sióstr Williams nie zdarzyło się, by z podium kalifornijsko-florydzkiego „Sunshine Double” równie spektakularnie zepchnięty został Stary Kontynent.

Z tenisa uczelnianego na wielkie wody

Dwa gigantyczne turnieje rozrzucone między zachodnim a wschodnim amerykańskim wybrzeżem miały też w tym roku dość osobliwy, wspólny akcent personalny. Była to mało dotąd znana postać spod sztandaru w gwiazdy i pasy, 24-letnia Danielle Collins. Dwukrotna mistrzyni NCAA, a więc osoba kojarzona raczej z tenisem uczelnianym niż z grą w profesjonalnych turniejach. Z dziką kartą za wyniki z challengerów osiągnęła najpierw IV rundę BNP Paribas, potem od eliminacji doszła do półfinału Miami Open. W Kalifornii wygrała trzy mecze, w tym z finalistką US Open’17 Madison Keys, a na Florydzie zanotowała siedem zwycięstw, za to dwa spektakularne, z Coco Vandeweghe i Venus Williams. Dziewczyna, która rok temu o tej porze była gdzieś w połowie trzeciej setki, a dwa tygodnie temu po raz pierwszy trafiła do elity, w kolejnym notowaniu poprawiła się o czterdzieści pozycji i teraz jest nr 53 WTA. Niewiarygodny awans, do tego żywy przykład na jedną z historii, jakie Amerykanie wręcz uwielbiają. Czy akurat ze sportowym happy endem, czas pokaże.

Córka ogrodnika w akcji

Kluczem do jej biografii jest rodzina. Nietypowa jak na ten sport, bo niezbyt zamożna. Ojciec to 80-letni dziś Walter Collins, ogrodnik wciąż zawodowo aktywny, który za młodu występował w drużynowych rozgrywkach tenisowych. Córka była zawsze jak żywe srebro. W wieku dziecięcym uprawiała gimnastykę, grała w piłkę nożną i pływała, lecz dopiero po lekcjach na korcie z tatą uznała, że to właśnie jest sport dla niej.

Mama - Cathy Collins pracowała jako przedszkolanka i też nie stroniła od wysiłku fizycznego. Tylko starszy brat - Joel miał inne zainteresowania. Ponieważ rodzice nie posiadali funduszy ani na prywatne lekcje, ani na zajęcia w klubie, ścieżka kariery Danielle wytyczona została via obiekty publiczne. W rodzinnym St.Petersburgu na Florydzie dziewczynka szła do parku i na ogólnie dostępnych kortach dołączała do grupy starszych panów, grających tam mecze deblowe, albo odbijała piłki od betonowej ściany. Mama, tak na wszelki wypadek, krążyła po alejkach, uprawiała jogging i przy okazji pilnowała ośmiolatki.

Gdy wygrała mistrzostwa amerykańskich 12-latek, a w finale pokonała jakąś gwiazdę USTA z tego rocznika, oświadczyła rodzicom, że zamierza zostać następną Marią Szarapową. Trenowała wtedy jak szalona i nawet wyprawy do Disneylandu specjalnie jej nie interesowały. W szkole średniej nie miała szans na zagraniczne starty juniorskie ze względu na materialny status rodziny. Miała lat 16, była nr 1 na listach amerykańskich 18-latek, lecz występowała jedynie w imprezach krajowych. Brakowało jej klubu, trenera, nie interesowała się nią federacja, ani firmy menadżerskie.

Nie rzuciła studiów dla zawodowstwa

To wtedy narodził się pomysł, że trafi do tenisa poprzez wyższą uczelnię. A przy okazji występów na korcie zdobędzie, warte ćwierć miliona dolarów, wykształcenie, jakiego nie miał dotąd nikt z jej rodziny.

Pierwszy sezon w University of Virginia nie był udany. Grała z mocno uszkodzonym nadgarstkiem i nie zdobyła zaufania szkoleniowców. Radykalną zmianę dała przeprowadzka do University of Florida. Zdobyła tam status gwiazdy uczelnianej drużyny, w 2014 r. po raz pierwszy wygrała w singlu tytuł NCAA. Kusiło, aby przejść na profesjonalizm, ona jednak postanowiła inaczej. Dokończyła studia, zdobyła dyplom medioznawcy, w 2016 r. dorzuciła do kolekcji drugi tytuł mistrzyni NCAA.

Tak naprawdę dopiero dwa lata temu zaczęła prawdziwą karierę zawodową. Ze świata rozgrywek poukładanych i przewidywalnych przeszła do rywalizacji, gdzie o punkty i spore pieniądze walczy się niczym o życie. Różnica polega na szybkości, bardziej skomplikowanej taktyce, także większej sile fizycznej. Rywalki dobrze wiedzą, co to kalkulacja, więc z zarobioną wcześniej kwotą np. 180 dolarów żadna nie chce zostać na kolejny tydzień i dlatego na korcie gotowa jest na wszystko. Jej przewaga nad przeciwniczkami od początku polegała na tym, że mogła się nie martwić o swoją sprawność bądź kondycję.

Z drugiej strony, cały czas towarzyszyła jej świadomość, że w razie niepowodzenia ma przecież swój dyplom. Na studiach zrozumiała, że dalej marzy o profesjonalnych startach z rakietą, sukcesach w turniejach, awansie do setki rankingu, czy występach w wielkim szlemie, ale z drugiej strony wcale tą zawodową tenisistką za wszelką cenę zostać nie musi. Dowiedziała się, że istnieje jeszcze świat i ważne sprawy poza kortem, a ona dzięki swym decyzjom jest przygotowana także i na ten etap życia. Mówi dziś, że marzą się jej jeszcze dodatkowe studia prawnicze, albo jakiś większy biznes. Ta świadomość opcji dodatkowych sprawia, że podczas trudnych pojedynków umie reagować i zachowywać się w sposób normalny nawet wtedy, gdy akurat los jej nie sprzyja.

Zawodniczka z innego świata

Danielle Collins wydaje się jedną z ciekawszych postaci cyklu na przestrzeni ostatniej dekady. Nie dlatego, że była w półfinale Miami, czy awansowała w klasyfikacji. Przede wszystkim dlatego, że jest postacią jakby z innego świata niż ten zaprzęgnięty do rozgrywek WTA. Wspinała się w górę trasą odmienną od powszechnie znanej, a mówi językiem osoby, której horyzonty wykraczają poza znane meczowe schematy.

Przypomina trochę kogoś teoretycznie odpornego na hazard, kto wszedł do kasyna, a kulka w ruletce raz po raz zatrzymuje się na wybranych przezeń numerach. Ludzie na ogół w podobnych sytuacjach zwykle tracą głowę i swój majątek, albo co znacznie rzadsze dziękują za dalszą grę i wychodzą. Ciekawe, jak potoczy się teraz dalsza kariera 24-latki z Florydy? Kogoś kto często podkreśla, że nie chce być tylko jedynie znaną tenisową postacią, a już na pewno nie chce od swojej gry w tenisa zależeć…

Karol Stopa