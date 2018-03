Kolejny cenny wynik Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz nie daje o sobie zapomnieć. W piątek 21-letni tenisista z Wrocławia obronił piłkę meczową i w ćwierćfinale challengera w Shenzhen pokonał rozstawionego z jedynką Malka Jaziriego 6:7 (1-7), 7:5, 6:4. Lada moment Hurkacz może się stać najwyżej notowanym Polakiem w rankingu ATP World Tour.

Zdjęcie Hubert Hurkacz POLANDxONLY /Newspix

W zeszłym tygodniu Hurkacz doszedł do finału challengera w Zhuhai, dzięki czemu po raz pierwszy w karierze awansował do top 200. W położonym 150 km dalej Shenzhen młody polski tenisista idzie za ciosem i pokonuje kolejne szczebelki w drodze do upragnionej pierwszej setki rankingu.

Piątkowy pojedynek pokazał, że Hubert Hurkacz już radzi sobie z rywalami z top 100. 84. w rankingu Jaziri wygrał pierwszego seta, w drugim przy 5:4 miał piłkę meczową, ale Polak wyszedł z opresji, odrobił straty i po pięknej 2,5-godzinnej walce to on mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

W półfinale imprezy w Shenzhen rywalem Hurkacza będzie bardziej doświadczony, ale niżej notowany Ze Zhang, który w ćwierćfinale w bardzo podobnym pojedynku wyeliminował Viktora Galovicia 6:4, 6:7 (6-8), 6:3.

W przypadku zwycięstwa w całym turnieju Hubert Hurkacz wyprzedziłby przechodzącego rekonwalescencję Jerzego Janowicza i zostałby numerem 1 w Polsce.