Kolejny dobry występ Magdaleny Fręch

20-letnia tenisistka pokazuje, że w przyszłości możemy mieć z niej wielki pożytek. Magdalena Fręch pokonała w turnieju ITF we francuskim Croissy-Beaubourg doświadczoną Witalię Diaczenko 7:5, 7:6 i w piątek zagra o finał. Zmierzy się z kolejną reprezentantką Rosji Anną Blinkową.

Zdjęcie Magdalena Fręch /Newspix

Fręch zajmuje obecnie 140. miejsce w rankingu WTA i ma szansę przesunąć się o kilka pozycji, a przy okazji osiągnąć najwyższą lokatę w karierze. Jej celem na ten sezon jest awans do pierwszej setki.

Reklama

W tym tygodniu 20-latka bierze udział w imprezie ITF na kortach twardych we francuskim Croissy-Beaubourg. Idzie jej znakomicie. Wygrała do tej pory trzy mecze. W żadnych z nich nie straciła seta. Pokonała kolejno: Francuzkę Chloe Paquet 6:4, 6:4, Hiszpankę Paulę Badosę Gibert 6:1, 7:5, a w ćwierćfinale była lepsza od Witalij Diaczenko 7:5, 7:6 (2). Dzień wcześniej Rosjanka wyeliminowała Katarzynę Piter.

Piątek we Francji to czas półfinałów. W walce o finał Fręch zmierzy się z kolejną Rosjanką Anną Blinkową, która po trzygodzinnym boju wyrzuciła z turnieju Urszulę Radwańską. Dobry występ 20-latki we Francji dał jej na razie 29 punktów do rankingu, a może być jeszcze więcej.