Kubot i Melo coraz bliżej finałów ATP

Łukasz Kubot i Marcelo Melo niedzielnym zwycięstwem w turnieju China Open znacząco przybliżyli się do awansu do finałów ATP. W finałowym meczu w Pekinie Polak i Brazylijczyk pokonali Olivera Maracha i Mate Pavica 6:1, 6:4 i zainkasowali 500 punktów. W rankingu „The Race” awansowali o dwie pozycje i obecnie sklasyfikowani są na miejscu szóstym. W Londynie zagra osiem najlepszych par.

Ostatnie tygodnie dla Polaka i Brazylijczyka są niezwykle udane. Za finał US Open i zwycięstwo w China Open otrzymali 1700 punktów czyli niemal 42 proc. dorobku z całego sezonu. Na efekty nie trzeba było czekać. Polak i Brazylijczyk awansowali na szóste miejsce w zestawieniu najlepszych par świata. Co prawda przed nimi sklasyfikowany jest Mike Bryan z dwoma różnymi partnerami (Bobem Bryanem i Jackiem Sockiem), ale za nimi, na dziewiątym miejscu, są Francuzi Pierre-Hugues Herbet i Nicolas Mahut, którzy jako triumfatorzy Rolanda Garrosa start w Londynie będą mieli zapewniony.

- Wygrana w Pekinie jest dla nas bardzo ważna w kontekście występów w finałach ATP. Ten występ da nam mnóstwo pewności siebie. Rozegraliśmy tu cztery wspaniałe mecze – powiedział Łukasz Kubot.

Dla lubinianina i jego brazylijskiego partnera było to 11. wspólne turniejowe zwycięstwo. Kubot ma ich łącznie 23, a Melo 31. Ich tegoroczny bilans (32-18) nie imponuje, ale jest on efektem słabszej wiosny.

- W naszej grze w China Open zadziałało wszystko nad czym pracowaliśmy w tygodniu. Zaczęliśmy ten turniej nieszczególnie, ale zakończyliśmy perfekcyjnym meczem. To zwycięstwo bardzo wiele dla nas znaczy – podkreślił w niedzielę Melo.

Ich finałowi rywale – Marach i Pavic – już są pewni występu w Finałach. Para numer jeden obecnego sezonu może pochwalić się bilansem 45-15 i czterema turniejowymi zwycięstwami.

Polak i Brazylijczyk takiej pewności jeszcze nie mają, choć ich przewaga nad 10. deblem sezonu – Henrim Kontinenem i Johnem Peersem – wynosi aż 1330 punktów. Nad parą numer siedem (Raven Klaasen-Michael Venus) i osiem (Nikola Mektić – Alexander Peya) jest już jednak minimalna, odpowiednio 85 i 150 punktów. Tymczasem do końca sezonu w cyklu ATP Tour do wywalczenia pozostało 2750 punktów.

Jak to zwykle bywa, kluczowe okażą się dwa występy w turniejach rangi Masters 1000 – w Szanghaju i Paryżu. W poprzednim sezonie Kubot i Melo w Chinach dotarli do finału, a we Francji wygrali. Powtórzenie tamtych osiągnięć zagwarantowałoby im Finały ATP, ale najprawdopodobniej wyjazd do Londynu zapewnią im nawet nieco gorsze wyniki. O ile oczywiście Kontinen i Peers nie wrócą do formy z poprzedniego sezonu.

Póki co Kubot i Melo mogą cieszyć się z udanej końcówki lata i początku jesieni oraz z 220 790 euro do podziału zarobionych w Pekinie.