Kubot w poniedziałek może podzielić los Nadala

Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w ćwierćfinale Mutua Madrid Open z parą Juan Sebastian Cabal i Robert Farah 4:6, 6:2, 8-10. Polak z Brazylijczykiem bronili tytułu w turnieju ATP World Tour Masters 1000, co oznacza, że w poniedziałek mogą stracić prowadzenie w rankingu.

W zaciętym ćwierćfinale najwyżej notowani Kubot i Melo przegrali z rywalami rozstawionymi z szóstką. W super tie-breaku prowadzili 3-0, ale Cabal i Farah wygrali cztery piłki z rzędu i przejęli inicjatywę. Porażka w meczu o półfinał oznacza, że Polak z Brazylijczykiem stracili 640 punktów.

Na tym etapie poprzedniego sezonu Kubot i Melo mieli na koncie finał Indian Wells oraz tytuły w Miami i Madrycie, wszystkie Masters 1000. W tym roku zwyciężyli na razie jedynie w najmniejszym turnieju w Sydney.

Biorąc pod uwagę wyniki, w tym roku polsko-brazylijska para jest dopiero na 9. miejscu na świecie. W rankingu kroczącym w dalszym ciągu zbierała owoce bardzo dobrego poprzedniego sezonu, jednak w najbliższym notowaniu może stracić 1. miejsce. Z piedestału mogą ją stracić bliźniacy Mike i Bob Bryanowie, którzy musieliby wygrać cały turniej.

W takiej sytuacji w poniedziałek doszłoby do podwójnej zmiany w rankingach. W singlu numer 1 straci do tej pory niepokonany Rafael Nadal, który w ćwierćfinale przegrał z Dominikiem Thiemem 5:7, 3:6. Nowym liderem rankingu zostanie niebiorący w ogóle udziału w sezonie na kortach ziemnych Roger Federer. Pozycja Szwajcara jest niezagrożona aż do turnieju w Stuttgarcie, którym zainauguruje zmagania na trawie.