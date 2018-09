Kyle Edmund denerwuje się meczami Liverpoolu

Kyle Edmund w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. W tym momencie jest w czołowej dwudziestce rankingu ATP. Brytyjski zawodnik jest wielkim fanem piłki nożnej. – Oglądając mecze Liverpoolu czuję większy stres niż podczas moich pojedynków, gdy jestem na korcie – przyznał 23-latek.

Zdjęcie Kyle Edmund /PA Sport

Młody tenisista od dawna jest znany jako kibic zespołu z Anfield. Teraz po raz kolejny o tym opowiedział.

Reklama

- Od najmłodszych lat kochałem te stroje, tłum i atmosferę. Miałem pościel w barwach Liverpoolu, zasłony, wszystko. Kiedy jestem na korcie, to mam wszystko sam pod kontrolą. Jest mi zatem łatwo opanować nerwy, bo cała gra zależy ode mnie. Gdy jednak oglądam spotkania mojej ulubionej drużyny, to nie mam na to żadnego wpływu. Dlatego denerwuje się o wiele mocniej – powiedział Edmund.

23-letni brytyjski zawodnik we wrześniu zagra w Laver Cup. W zeszłym roku impreza odbyła się w Pradze, a teraz zostanie przeprowadzona w słynnej hali Chicago Bulls United Center.

Edmund będzie członkiem Teamu Europa. Oprócz niego wystąpią w nim także Szwajcar Roger Federer, Alexander Zverev z Niemiec, Serb Novak Djoković, Grigor Dymitrov z Bułgarii oraz Belg David Goffin. Kapitanem zespołu będzie Szwed Bjoern Borg.

Po drugiej stronie, w Teamie Świat zagrają Argentyńczyk Juan Martin del Potro, Kevin Anderson z RPA, Amerykanie Jack Sock oraz John Isner, Diego Schwartzman z Argentyny oraz Australijczyk Nick Kyrgios. Tę ekipę poprowadzi John McEnroe. Zmagania Laver Cup odbędą się w dniach 21-23 września.

A wspomniany przez Edmunda Liverpool o godzinie 21 we wtorek zainauguruje rozgrywki Ligi Mistrzów. „The Reds” u siebie podejmą PSG.