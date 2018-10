Linette poznała rywalkę w 2. rundzie

Aryna Sabalenka dołączyła do Magdy Linette w 2. rundzie Tianjin Open. Na otwarcie turnieju rozstawiona z numerem 4 Białorusinka pokonała w trzech setach Sofię Kenin 7:6 (7-4), 4:6, 6:0.

W poniedziałek Linette przerwała serię trzech porażek z rzędu i również na pełnym dystansie wygrała z Jewgieniją Rodiną 2:6, 6:1, 6:4.

Rodina to sąsiadka z rankingu - Linette jest 84., Rosjanka plasuje się pozycję niżej - ale Sabalenka to już inna liga. Białorusinka w poniedziałek awansowała na najwyższe w karierze 11. miejsce w rankingu, a dodatkowo w dalszym ciągu jest w grze o wyjazd do Singapuru.

Żeby zakwalifikować się do WTA Finals, Aryna Sabalenka musi między innymi wygrać turniej w Tiencinie.

Białorusinka ma znakomitą końcówkę sezonu, niedawno okazała się najlepsza w Wuhanie, a z 10 ostatnich meczów przegrała tylko jeden. Nie licząc porażek z Simoną Halep, Naomi Osaką czy Qiang Wang, od sierpnia zaliczyła tylko jedną wpadkę, kiedy w pierwszym meczu w Quebecu przegrała z szukającą zagubionej formy w drugiej setce rankingu Varvarą Lepchenko.

Środowy pojedynek o ćwierćfinał w Tiencinie będzie pierwszym w historii między Magdą Linette a Aryną Sabalenką.