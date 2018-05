Linette zaczyna walkę na Foro Italico

W sobotę i niedzielę Magdę Linette czekają kwalifikacje do Internazionali BNL d'Italia na kortach ziemnych w Rzymie. Jest to jej pierwsze podejście do tego turnieju.

Poznanianka jest ostatnią rozstawioną w kwalifikacjach, w których biorą udział 32 zawodniczki. Żeby awansować do głównej drabinki, trzeba wygrać dwa mecze.

Na otwarcie kwalifikacji Magda Linette wylosowała sąsiadkę z rankingu, 71. na świecie Ajlę Tomljanović. Polka plasuje się oczko wyżej, ale faworytką pojedynku będzie młodsza o rok Chorwatka, która w zeszłym tygodniu doszła do finału turnieju na kortach ziemnych w Rabacie. Linette i Tomljanović spotkały się do tej pory raz. W marcu zeszłego roku w Miami ta druga wygrała po nierównym meczu 6:2, 1:6, 6:2.

W decydującym meczu o główną drabinkę Polka lub Chorwatka zmierzy się z lepszą z pary Zarina Dijas - Anastasia Grymalska.

Magda Linette ma szansę wystąpić w turnieju głównym na Foro Italico jako jedyna z Polek. W tym roku w Internazionali BNL d'Italia ponownie zabraknie Agnieszki Radwańskiej. Najlepsza polska tenisistka bardzo nie lubi rzymskiej mączki, a na dodatek w ostatnim czasie zmaga się z kontuzją pleców, dlatego postanowiła się oszczędzać przed wielkoszlemowym French Open.