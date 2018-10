Łukasz Kubot jedną nogą w Finałach ATP

Łukasz Kubot i Marcelo Melo przybliżyli się do udziału w Finałach ATP w Londynie. Wszystko dzięki porażce Henriego Kontinena i Johna Peersa w ich pierwszym meczu turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W drugiej rundzie lepsi od Fina i Australijczyka, rozstawionych w imprezie z czwórką, okazali się Robert Lindstedt i Dominic Thiem, wygrywając 6:4, 4:6, 11-9.

Kontinen i Peers w rankingu "Doubles Race to London" zajmują 10. miejsce i do polsko-brazylijskiej pary, która w tym zestawieniu jest szósta, tracą 1330 punktów. Ich szanse na odrobienie tej straty są minimalne, bo do zainkasowania w tym sezonie poza Szanghajem pozostało w cyklu ATP tylko 1750 punktów.

Tymczasem Kubot i Melo wciąż w Rolex Masters grają, a za zwycięstwo w całej imprezie mogą powiększyć konto nawet o 1000 punktów. Ich rywalami w drugiej rundzie będą Divij Sharan (Indie) i Artem Sitak (Nowa Zelandia).

W Finałach ATP zagra osiem najlepszych deblowych par świata. Matematyczne szanse na wyprzedzenie Polaka i jego partnera mają jeszcze Ben McLachlan i Jan-Lennard Struff – obecnie 11. para sezonu, ale ich strata wynosi aż 1680 punktów.

Ostatnie tygodnie dla Kubota i Melo są niezwykle udane. Za finał US Open i zwycięstwo w China Open otrzymali 1700 punktów, czyli niemal 42 proc. dorobku z całego sezonu, dzięki czemu awansowali na szóste miejsce w zestawieniu najlepszych par świata. Co prawda przed nimi sklasyfikowany jest Mike Bryan z dwoma różnymi partnerami (Bobem Bryanem i Jackiem Sockiem), ale za nimi, na dziewiątym miejscu, są Francuzi Pierre-Hugues Herbet i Nicolas Mahut, którzy jako triumfatorzy Rolanda Garrosa start w Londynie będą mieli zapewniony. Przewaga Polaka i Brazylijczyka nad parą numer siedem (Raven Klaasen-Michael Venus) i osiem (Nikola Mektić – Alexander Peya) jest minimalna, odpowiednio 85 i 150 punktów.