Łukasz Kubot: Nie gramy źle. Czekamy na przełamanie

- Przez pierwsze trzy miesiące tego sezonu zarówno ja jak i Marcelo mieliśmy problemy zdrowotne. Teraz jest ok. Gramy nieźle, nic nam nie dolega, ale nie możemy tego przełożyć na wyniki - powiedział w rozmowie z Eurosportem jeden z najlepszych tenisistów świata Łukasz Kubot, który wraz z Marcelo Melo będą w gronie faworytów Rolanda Garrosa.

Piotr Kaszubski, eurosport.interia.pl: Przegrany ćwierćfinał w Rzymie był Pana ostatnim występem przed Rolandem Garrosem. Wraz z Marcelo Melo ulegliście parze Robert Farah/Sebastian Cabal 3:6, 5:7. Mieliście sporo szans, a mimo wszystko przegraliście w dwóch setach. Dlaczego tak się stało?

Łukasz Kubot: - Na pewno nie wyszedł nam ten mecz tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Początek był dobry, bo już w pierwszym gemie przełamaliśmy serwis rywali. Nie trzymaliśmy jednak dyscypliny i sami także po chwili straciliśmy podanie. Przeciwnicy złapali wiatr w żagle, uciekli nam na 3:1 i zasłużenie wygrali pierwszą partię. W drugim secie przegraliśmy gema przy moim podaniu i prowadzeniu 40:0. To nie powinno się wydarzyć. Wróciliśmy jeszcze na 4:4, potem na 5:5, ale znów końcówka należała do przeciwników. W tym roku na ziemi nie czujemy się niestety komfortowo.

Dwa ostatnie mecze na kortach ziemnych przegraliście właśnie z Kolumbijczykami. Ostatnio w Rzymie, wcześniej w Madrycie. Nie pasuje wam ich styl gry?

- Tak. Ten duet ewidentnie nam nie leży. Jest to jedna z najlepszych par w tym sezonie. Grali w finale Australian Open. Są na fali wznoszącej. Mają bardzo dużą powtarzalność. W Rzymie mecz przeciwko nim nam po prostu nie wyszedł. Trzeba jednak dalej ciężko pracować i czekać na swoje szanse.

Jak wyglądają wasze przygotowania przed Rolandem Garrosem, czyli najważniejszym tegorocznym sprawdzianem na kortach ziemnych?

- Po turnieju w Rzymie odpoczęliśmy od siebie z Marcelo kilka dni. W tym czasie trenowaliśmy indywidualnie. Spotykamy się tuż przed French Open. Będziemy ćwiczyć swoje schematy, poczekamy na losowanie. Jak już poznamy rywali, ułożymy pod nich plan taktyczny.

Nie osiągaliście w tym sezonie najlepszych wyników na kortach ziemnych, zresztą podobnie było w ubiegłym roku. Jaki macie cel na Rolanda Garrosa?

- Nie mamy konkretnych celów. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Chcemy wypracować powtarzalność. To jest w tym momencie dla nas najważniejsze.

Mówi pan, że brakuje wam powtarzalności. Chodzi jednak o mecze na kortach ziemnych czy o cały obecny sezon?

- Chodzi o cały sezon. Nie potrafimy wygrać kilku meczów z rzędu, ale z tym się trzeba liczyć. Zaczynaliśmy rok jako para numer jeden. Była to dla nas nowa sytuacja. Musimy przeanalizować ostatnie spotkania. Próbowaliśmy różnych opcji grania i ustawienia na korcie. Trzeba myśleć pozytywnie. Teraz mamy w głowie tylko Paryż.

Frustruje was brak wyników w tym sezonie?

- Na pewno tak. Mamy przecież w meczach sporo szans, a ich nie wykorzystujemy. Czekamy jednak na swój moment. Oby przyszedł jak najszybciej. Wraz z wygranymi zwiększy się również pewność siebie.

Przez większość sezonu byliście numerem jeden na świecie. Dopiero po turnieju w Rzymie opuściliście pierwszą pozycję. Czy w związku z wysoką pozycją presja też wzrasta?

- Jest to inna sytuacja. Inne pary się na nas dodatkowo mobilizują. Trzeba się z tym mierzyć. Dla nas najważniejsze jest zdrowie, bo w pierwszych trzech miesiącach mieliśmy problemy, zarówno ja i Marcelo.

Co wam dolegało i czy teraz jest ok?

- Nie chcę rozmawiać o tych problemach, bo to już przeszłość. Nie byliśmy gotowi na 100 procent do gry. Teraz jest ok.

Jak pan oceni waszą formę?

- Źle nie gramy. Brakuje nam tego "kliknięcia". Jak już zaskoczymy i wygramy kilka meczów z rzędu, powinno być dobrze. Jestem cierpliwy. Czekam na ten moment.



Z czołowym deblistą świata Łukaszem Kubotem rozmawiał Piotr Kaszubski