Łukasz Kubot po raz piąty zagra w wielkich finałach ATP

Ten sezon nie zaczął się dla naszego deblisty tak, jak sobie wymarzył, ale druga część jest o wiele lepsza. Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansowali w sobotę rano polskiego czasu do decydującego meczu podczas turnieju na kortach twardych w Szanghaju. Dzięki temu zapewnili sobie udział w ATP Finals w Londynie.

Kubot we wrześniu dość niespodziewanie zagrał z Melo w finale US Open. Ten wynik praktycznie zapewnił im promocję do listopadowych zmagań w Londynie, ale warto było go jeszcze przypieczętować dobrym rezultatem. Tak się stało właśnie w ostatnich dniach.

W poprzednią niedzielę Kubot i Melo w znakomitym stylu wygrali turniej w Pekinie. W tym tygodniu równie dobrze spisują się w innym chińskim mieście.

Po trudnej ćwierćfinałowej przeprawie z Ravenem Klaasenem z RPA i Nowozelandczykiem Michaelem Venusem (7:6 (3), 4:6, 10-7), w sobotę rano naszego czasu znakomicie pokazali się w starciu z rozstawionymi z "dwójką" Austriakiem Oliverem Marachem i Chorwatem Mate Paviciem.

W pierwszej odsłonie polsko-brazylijska para trzy razy przełamała przeciwników, a sama raz straciła podanie. To dało jej zwycięstwo 6:2.

Druga partia była o wiele bardziej zacięta. W siódmym gemie "nasza dwójka" przełamała rywali. Przy stanie 5:4 serwowała, aby wygrać spotkanie. To się nie udało. Za chwilę jednak Łukasz i Marcelo przełamali Maracha z Paviciem. W 12. gemie pewnie wygrali serwis.

Dzięki temu zwycięstwu Kubot i Marach zapewnili sobie udział w ATP Finals w Londynie. Przed rokiem w hali O2 Arena ta dwójka była w finale, gdzie przegrała z parą Kontinen-Peers.

Zawodnik z Bolesławca w imprezie kończącej sezon zaprezentuje się po raz piąty w karierze. Wcześniej grał w niej w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem oraz Marachem.