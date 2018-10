Łukasz Kubot po triumfie w Szanghaju: Cieszę się, że mogłem zatańczyć kankana

Łukasz Kubot i Marcelo Melo kwitną jesienią. Polsko-brazylijska para osiągnęła szczyt formy i wygrała drugi turniej z rzędu. - Dziś zagraliśmy naprawdę dobrze. Myślę, że poprawialiśmy się z każdym meczem - komentował zdobycie tytułu w Szanghaju Melo, a w równie dobrym humorze był Kubot, który nawet rzucił do kibiców parę słów po chińsku.

W niedzielę w finale Shanghai Rolex Masters Kubot i Melo pokonali wyżej notowanych w rankingu ATP Race Jamiego Murraya i Bruno Soaresa 6:4, 6:2.

- To dla nas najlepsza pora roku. Ja wygrałem ten turniej trzy razy. W zeszłym roku z Łukaszem dotarliśmy tu do finału. Co roku wyczekujemy tego turnieju i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat - mówił Marcelo Melo.

- Cieszę się, że wygraliśmy ostatnią piłkę, bo mogłem zatańczyć kankana - wtórował Brazylijczykowi polski tenisista.

- Teraz jedziemy do Wiednia, potem czeka nas Paryż, zakwalifikowaliśmy się do ATP Finals w Londynie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak gramy - podkreślił brazylijski partner Łukasza Kubota.