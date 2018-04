Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Bogocie

Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA na kortach ziemnych w Bogocie (pula nagród 250 tys. dolarów). W drugiej rundzie łatwo pokonała reprezentantkę gospodarzy Marię Herazo Gonzalez 6:2, 6:1.

Zdjęcie Magda Linette /Getty Images

Mecz z zajmującą 443. miejsce na światowej liście Kolumbijką rozpoczął się w czwartek, ale z powodu deszczu zawodniczki zdążyły rozegrać tylko jednego gema.

Kolejną przeciwniczką Polki będzie Słowenka Dalila Jakupović.

Linette, zajmująca w rankingu WTA 69. miejsce, występuje w stolicy Kolumbii jako rozstawiona z numerem drugim. Jakupović na liście WTA jest sklasyfikowana na 141. pozycji.

Poznanianka drugi raz w karierze startuje w Bogocie. W poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału. W tegorocznej edycji zgłosiła się także do debla, w którym razem z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo awansowały do ćwierćfinału.

Wynik meczu 2. rundy:

Magda Linette (Polska, 2) - Maria Herazo Gonzalez (Kolumbia) 6:2, 6:1.