Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Hiroszimie

Magda Linette (68. miejsce w rankingu WTA) pokonała Słowenkę Tamarę Zidansek (75. WTA) 6:3, 7:6(3) i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Hiroszimie. Dla Polki to piąty w tym sezonie awans do najlepszej ósemki turnieju elitarnego cyklu. O półfinał powalczy z Chinką Qiang Wang (44. WTA).

Pierwszego seta czwartkowego meczu poznanianka nie rozpoczęła najlepiej, bo od przegrania dwóch pierwszych gemów. Końcówkę miała jednak udaną, bo od 3:3 punktowała już tylko ona. Linette bardzo skutecznie zaczęła serwować, nie broniąc już od stanu 0:2 żadnych break pointów.

W drugim secie sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. W pierwszych 10 gemach tenisistki traciły podanie łącznie sześciokrotnie. Polka prowadziła 5:4, ale nie potrafiła wygrać swojego gema serwisowego. Z kolei w 12. gemie obroniła piłkę setową, by doprowadzić do tie-breaka. W nim Zidansek popełniła mnóstwo niewymuszonych błędów, a poznanianka prowadzenia 5-2 nie oddała już do końca.

Dla Linette było to dopiero pierwsze zwycięstwo w trzecim meczu ze Słowenką. Przegrywała już z nią w tym roku w pierwszej rundzie turnieju w Rabacie i w finale turnieju 125K w Bol (oba mecze na kortach ziemnych).

W pierwszej rundzie singla w Hiroszimie odpadła Magdalena Fręch, a w eliminacjach - Urszula Radwańska.

W 1/4 finału gry podwójnej Rosolska i Japonka Miharu Imanishi przegrały z Rosjanką Walerią Sawinych i Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo 3:6, 3:6.

Wynik meczu 1/8 finału gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska, 8) - Tamara Zidansek (Słowenia) 6:3, 7:6 (7-3)



Wynik meczu 2. rundy (ćwierćfinału) gry podwójnej:

Waleria Sawinych, Sara Sorribes Tormo (Rosja, Hiszpania) - Alicja Rosolska, Miharu Imanishi (Polska, Japonia) 6:3, 6:3.