Magda Linette wciąż bez zwycięstwa w Wimbledonie

Magda Linette (80. WTA) w swoim czwartym występie w drabince głównej Wimbledonu po raz czwarty przegrała w pierwszej rundzie. We wtorek lepsza od niej okazała się Julia Putincewa (53. WTA) z Kazachstanu. W pewnym momencie Polkę od zwycięstwa dzieliły tylko dwie piłki, ale ostatecznie przegrała 3:6, 6:3, 8:10. W następnej rundzie Putincewa zagra z Rosjanką Darią Kasatkiną (14. WTA).

Do wtorku Linette i Putincewa rywalizowały ze sobą aż trzykrotnie i za każdym razem górą była poznanianka. Nigdy wcześniej jednak panie nie spotkały się na trawie.

O przegranej Linette w pierwszym secie zadecydowało pojedyncze przełamanie w wykonaniu rywalki (na 3:1). Poznanianka miała dwie szanse na odrobienie strat w siódmym gemie, ale wówczas nie wykorzystała dwóch jedynych break pointów. W tej partii popełniła 14 niewymuszonych błędów, o sześć więcej od Putincewej.

W drugim secie kibice na korcie numer 6 mogli oklaskiwać już trzy breaki. Na szczęście tym razem lepsza o jednego była Polka. Po objęciu prowadzenia 3:1 szybko oddała rywalce swojego gema serwisowego, by następnie popisać się drugim przełamaniem na 4:2. Urodzona w Moskwie tenisistka reprezentująca Kazachstan w tej fazie meczu miała ogromne problemy ze swoim drugim serwisem.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Na pierwsze przełamanie czekać trzeba było do 11. gema. Wówczas Linette wykorzystała piąty break point i objęła prowadzenie 6:5. W kolejnym gemie prowadziła nawet 30/15 przy swoim serwisie, ale wówczas cztery kolejne piłki na swoją korzyść rozstrzygnęła rywalka, doprowadzając do remisu 6:6.

W wielkim szlemie, poza US Open, w decydującym secie nie rozgrywa się tie-breaków. Do stanu 9:8 żadna z tenisistek nie miała kolejnych szans na przełamanie. To Linette musiała jednak gonić rywalkę i w swoich gemach serwisowych była pod większą presją. 23-latka z Moskwy w 18. gemie doczekała się break pointów i w końcu trzeci z nich wykorzystała.

W finałowej partii Polka popełniła dużo więcej niewymuszonych błędów - aż 34. Głównie to zadecydowało o jej porażce po dwóch godzinach i 42 minutach.

W drugiej rundzie Putincewa zagra z Darią Kasatkiną, która we wtorek pokonała Chorwatkę Janę Fett 6:2, 7:5.

Zdjęcie Magda Linette / Getty Images

Wyniki meczów 1. rundy gry pojedynczej:

Julia Putincewa (Kazachstan) - Magda Linette (Polska) 6:3, 3:6, 10:8

Lara Arruabarrena (Hiszpania) - Ana Bogdan (Rumunia) 6:1, 3:6, 8:6



Hsieh Su-Wei (Tajwan) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 30.) 6:4, 4:6, 6:3



Johanna Konta (W. Brytania, 22.) - Natalia Wichłancewa (Rosja) 7:5, 7:6 (9-7)



Dominika Cibulkova (Słowacja) - Alize Cornet (Francja) 7:6 (7-3), 6:1



Daria Gavrilova (Australia, 26.) - Caroline Dolehide (USA) 6:2, 6:3



Samantha Stosur (Australia) - Peng Shuai (Chiny) 6:4, 7:5



Garbine Muguruza (Hiszpania, 3.) - Naomi Broady (W. Brytania) 6:2, 7:5



Alison van Uytvanck (Belgia) - Polona Hercog (Słowenia) 6:2, 6:2



Anett Kontaveit (Estonia, 28.) - Denisa Allertova (Czechy) 6:2, 6:2



Ashleigh Barty (Australia, 17.) - Stefanie Vogele (Szwajcaria) 7:5, 6:3



Angelique Kerber (Niemcy, 11.) - Wiera Zwonariowa (Rosja) 7:5, 6:3



Claire Liu (USA) - Ana Konjuh (Chorwacja) 6:2, 6:7 (2-7), 6:3



Wiera Łapko (Białoruś) - Christina McHale (USA) 5:7, 7:5, 7:5

Taylor Townsend (USA) - Pauline Parmentier (Francja) 6:2, 6:4



Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) - Petra Kvitova (Czechy, 8.) 6:4, 4:6, 6:0

Jennifer Brady (USA) - Kateryna Kozłowa (Ukraina) 6:2, 6:7 (4-7), 6:2

Eugenie Bouchard (Kanada) - Gabriella Taylor (W. Brytania) 6:0, 4:6, 6:3

Simona Halep (Rumunia, 1.) - Kurumi Nara (Japonia) 6:2, 6:4



Zheng Saisai (Chiny) - Wang Qiang (Chiny) 6:3, 4:6, 6:1



Elise Mertens (Belgia, 15.) - Danielle Collins (USA) 6:3, 6:2



Sofia Kenin (USA) - Maria Sakkari (Grecja) 6:4, 1:6, 6:1



Katie Boulter (W. Brytania) - Veronica Cepede (Paragwaj) 6:4, 5:7, 6:4



Naomi Osaka (Japonia, 18.) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:4, 6:1



Carla Suarez (Hiszpania, 27.) - Carina Witthoeft (Niemcy) 6:2, 6:4



Sara Sorribes (Hiszpania) - Kaia Kanepi (Estonia) 7:6 (7-5), 6:1



Alison Riske (USA) - Mariana Duque (Kolumbia) 6:1, 6:1



Belinda Bencic (Szwajcaria) - Caroline Garcia (Francja, 6.) 7:6 (7-2), 6:3

Sachia Vickery (USA) - Marketa Vondrouszova (Czechy) 6:1, 6:2

Jelena Ostapenko (Łotwa, 12.) - Katy Dunne (W. Brytania) 6:3, 7:6 (7-5)



Witalia Diaczenko (Rosja) - Maria Szarapowa (Rosja, 24.) 6:7 (3-7), 7:6 (7-3), 6:4

Kirsten Flipkens (Belgia) - Heather Watson (W. Brytania) 6:4, 7:5